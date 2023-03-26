沒帶口罩搭捷運！他拿一物貼臉「痛到睜不開眼」　結局一票人看傻

▲現在搭乘捷運仍要戴口罩，否則恐怕會吞罰單。（示意圖／記者許立昕攝）



記者柯振中／綜合報導

台中一名男子日前準備搭乘捷運回家，意外發現自己沒帶口罩，無奈之下只能翻出包包裡的酸痛貼布黏在嘴上，也因此讓整趟旅途搞得相當崩潰。不過，男子搭了一段時間以後，竟有名正妹突然拿出口罩，遞過來要他戴上，瞬間讓他感受到台灣人的溫暖，也不禁流下了感動的淚水。

這名男子日前在Dcard表示，他從高鐵下車後，準備搭乘捷運回家，到了門口時突然被站務人員攔下，原來是他沒有戴口罩。男子東翻西找仍舊沒找到，只摸出了某廠牌的痠痛貼布，無奈之下只能把貼布黏在嘴上，硬著頭皮上捷運。不過，隨著時間推移，男子逐漸感受到了貼布的效果，強烈的刺激感不斷衝擊眼睛，痛得他只能不斷祈禱趕緊到站。

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▼若要搭乘大眾運輸，口罩仍要戴在臉上。（示意圖／記者屠惠剛攝）



沒想到，這時突然有名年輕正妹拍了他的身體，接著遞上一片白色的口罩，睜眼的瞬間男子眼裡都是淚水，讓他不曉得究竟是這份溫暖的關係，還是貼布的刺激感太強，接過口罩的瞬間，他也立即把貼布撕下、換上口罩。

男子事後感激地說，「謝謝妳，天使小姐」，成功拯救了他的眼睛，而他回到家以後的第一件事，就是塞了整包口罩進包包，這樣一來以後碰到有需要的人，就可以適時給予幫助，「這種善的循環，一定要讓他接續下去。」

貼文引發網友熱烈反應，不少人對離譜的經驗感到震驚，「認真貼臉上？也太狠」、「站務人員沒有阻止你貼？這感覺會窒息欸」、「是我就準備一大包XXXX（痠痛貼布）了」、「我寧願走三個小時回家，也不要他媽的把XXXX（痠痛貼布）貼在他媽的臉上」、「你可以跟站務要看看，有的會給、有的不會。不會主動提供，就是你原本的遇到意外才能要。」