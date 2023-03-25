妹子面試被要求摘口罩！主管看完吐「3個字」讓她超怒：要報到嗎

▲妹子面試時被主管要求摘下口罩，對方看完後說了3個字，讓她感受超差。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

每當要找工作時，總會有與職場主管面試的環節。不過，一名女網友日前到某大公司面試，過程中主管突然要求她拉下口罩，事後又說出了3個字，讓她感受相當不好，更不曉得究竟該不該正式報到，「而且他以後是我的上司，我對他第一印象實在不優。」

這名女子在Dcard表示，她日前到某間大公司面試，剛開始的時候談論的話題相當正常，包含工作內容、待遇薪資等問題，等到面試準備結束，面試官卻突然要求「可以拿下口罩我看一下嗎」。

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女子先前面試時，也曾遇過類似的要求，於是將口罩拉了下來，沒想到對方竟然回應「還可以」，讓她瞬間十分傻眼，不曉得為何面試還要評斷外表。

女子坦言，雖然面試過程順利，但這一細節已經影響了報到的意願，回家思考後又認為，這名面試官實在太沒禮貌，因此感到十分困擾，「下禮拜要報到了，我該去嗎？而且他以後是我的上司，我對他第一印象實在不優。」

▲女子聽完面試官說「還可以」3個字，瞬間覺得感受很不好。（示意圖／免費圖庫Pexels）



貼文引發討論後，有網友感嘆，這名面試官的行為實在太過愚蠢，「要是我會說，想核對照片，看完什麼都不會說」、「我覺得不太好唉，而且未來還是妳的主管，建議妳再思考一下，如果是沙豬怎麼辦」、「我也有過經驗，雖然是面試官，但我覺得這樣真的讓人感受很不好」、「不拿掉口罩怎麼確認妳是不是應徵者？只不過他說的『還可以』三個字確實是讓人感覺不太舒服。」

不過，也有人出面緩頰，有些工作面試時，對長相確實會有要求，「我是因為長相進日商。面試我的三個主管直接在我面前討論，這個長相當業務很吃香，面對日本工程師也好講話」、「我是科技業業務，老實說我們老闆找人真的蠻看外表的(真的會讓面試者拿掉口罩)，只是表達方式可能會委婉一點」、「現在很多面試都會要看臉欸⋯不管是大公司還是企業什麼的。光是我去飲料店跟火鍋店打工都被要看臉。」

事後，女子也補充，她面試的是幕僚單位，不必面對民眾也不用接待訪客，直屬主管這樣面試，讓她不是很開心，「會讓我覺得他很輕浮，甚至覺得他在物化女性」，雖然工作可能會注重外表，但未免也太過直接。