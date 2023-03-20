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南韓今起「搭地鐵免戴口罩」！　民眾還是不敢脫：比較怕霧霾

▲▼南韓從3月20日起解除地鐵等大眾運輸戴口罩的義務。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓從3月20日起解除地鐵等大眾運輸戴口罩的義務。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎疫情逐漸趨緩，繼去年5月和9月陸續解除戶外戴口罩義務，以及今年1月起室內不再強制戴口罩，從今（20）起在地鐵、公車等大眾交通運輸與車站內開放型藥局內將不再硬性規定戴口罩。即便如此，在解封後首日，多數民眾卻幾乎仍戴著口罩，除了怕獨自一人脫下口罩太過尷尬，也是擔憂空氣品質太差，戴口罩早已成為日常生活的習慣。

根據《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部從20日起全面解除在地鐵、公車、火車等大眾交通運輸工具，以及超市與車站內的開放型藥局配戴口罩的義務，當地記者前往各大車站實測，發現不戴口罩的乘客數量屈指可數，上午5時40分在首爾地鐵9號線高速巴士客運站候車的12名乘客全數戴上口罩，首爾地鐵2號線新道林站、1號線首爾站與鐘閣站也同樣如此。

在新道林站候車的30歲乘客琴某表示，「雖然知道脫下口罩也沒關係，但我還是習慣戴上。等到天氣熱的時候，一般民眾就會脫口罩，可能那時候我也會脫吧，但目前就還是先戴上」；64歲的鄭姓乘客表示，「其他人都還是戴上口罩，脫下來恐怕不太好吧」。

▲▼雖然南韓20日起不再強制搭乘大眾交通時需戴口罩，但在市區公車內民眾仍還是乖乖戴好口罩。（圖／達志影像／newscom）

▲▼雖然南韓20日起不再強制搭乘大眾交通時需戴口罩，但在市區公車內民眾仍還是乖乖戴好口罩。（圖／達志影像／newscom）

▲▼雖然南韓20日起不再強制搭乘大眾交通時需戴口罩，但在市區公車內民眾仍還是乖乖戴好口罩。（圖／達志影像／newscom）

《韓聯社》記者統計，20日上午7時在首爾地鐵3號線新沙站開往大化站的地鐵，第一節列車上的23名乘客中只有一人沒有戴口罩，第二節列車31名乘客只有2人沒有戴，至於第三節列車則是34名乘客全數戴上口罩。

在KTX（高速鐵路）上，首爾開往釜山列車上的18名乘客皆全數戴上口罩，首爾開往江陵的列車上，24名乘客中則僅只有1人沒戴口罩；至於一般市區公車，20日上午6時10分從首爾鐘路3街前往開浦洞的143號公車上，20名乘客皆全數戴上口罩。

70歲的公車金姓乘客受訪時表示，「我的免疫能力比較不好，因此在搭乘大眾交通工具時，也會繼續戴口罩，不僅是為了健康安全著想，且和我同輩的人也幾乎都還是戴著口罩」；78歲黃姓乘客則擔憂霾害，「雖然我知道從今天起不必再戴口罩，但首爾霧霾很多，所以我還是戴著口罩出門」。

►睽違2年半！南韓「搭地鐵免戴罩」　大眾交通工具口罩令掰了

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