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李四川貼「26條道路更新照」喊繼續努力　網讚：台北人真幸福

▲▼台北市副市長李四川。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

名言為「路平、燈亮、水溝通」，具有深厚工程背景的李四川上任北市副市長後，積極解決台北市交通問題，一步步著手進行台北市道路更新，他26日就在臉書貼出26條道路的更新過後的照片，表示會繼續努力，引來網友盛讚「台北人真幸福！」

李四川貼出26條道路的更新照片表示，給市民一條平安平坦的道路，我們正在努力中，感謝工務局新工處同仁的辛勞與付出，也請大家給施工團隊加油與鼓勵。這些道路包括大湖街166巷、瑞光路132巷、內湖區民權東路6段、南港區向陽路162巷、大湖山莊街120巷、研究院路3段86巷、北投區承德路4段、中山北路1段、松江路南往北、北投區大度路3段185號至中央北路2段257巷、大業路300巷至北投路2段、松山區民權東路3段140巷、文山區木柵路1段、信義區和平東路3段391巷、文山區福興路、信義區松山路、信義區1段快車道、中華路2段307巷、中華路2段305巷、敦化南路1段快車道、新生高架道路、文山隧道、興隆路4段、基隆路3段、塔城街、北投區大業路南往北。

此文一出也引來許多網友回饋稱讚「有認真用心的你們，台北幸福滿滿」、「副市長很謝謝您，塔城街路做的很平喔」、「港湖區的道路就靠川伯拯救了」、「萬華區的西藏路也拜託川哥伯」。

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