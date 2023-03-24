上任百日滿意度普遍不高？　她揭數據：蔣萬安其實不差

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上任百日滿意度普遍不高？　秦慧珠揭數據：蔣萬安其實不差

▲▼台北市長蔣萬安參訪南港托嬰中心暨公辦民營托嬰機構托育人員薪資政策發布。（圖／記者袁茵攝）

▲最新民調顯示，六都市長中蔣萬安施政滿意度墊底，引發討論。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市長蔣萬安上任將滿三個月，根據TVBS最新民調數據顯示，施政滿意度41%，不滿意度16%，42%民眾沒有表示意見，遭部分人士批評人民對蔣萬安的施政無感。對此，國民黨台北市議員秦慧珠24日在臉書貼出其他六都市長，在第一任當選時的百日施政滿意度，她表示其實普遍都不高，這樣看下來，蔣萬安其實不差。

秦慧珠表示，蔣萬安在六都市長中，滿意度墊底，她提到，但如果看看其他六都市長，在第一任當選時的百日施政滿意度，其實普遍都不高，她也提供108年3月26日的民調數據顯示，台中市長盧秀燕第一任就任百日：33%滿意，42%不滿意，43%沒意見；新北市長侯友宜第一任百日：42%滿意，10%不滿意，48%沒意見；台南市長黃偉哲第一任百日49%滿意，17%不滿意，34%沒意見。她分析，這幾位的滿意度調查都有共同的現象，滿意度不高，但不滿意度也不高，沒意見的反而較高。

秦慧珠也舉出今年的數據，蔣萬安的民調，41%滿意，16%不滿意，42%沒意見；同為第一次當選的桃園市長張善政也一樣，45%滿意，10%不滿意，45%沒意見。她指出，這顯示剛當選三個月，僅管市長和團隊很努力的推出許多新政策、新福利，但這些都要時間去發酵，一時之間民眾感受不到。

秦慧珠舉例，以蔣萬安的新福利政策而言，生育獎勵金4月4日起才實施，1200交通月票7月才上路，重陽敬老禮金要9月才會領到，而都更五箭、內湖交通改善等，都需要時間，不是一蹴可及，讓大家馬上有感，恐怕不容易。,

此外，秦慧珠提到，民調中還有政黨效應，支持國民黨的選民，對蔣萬安的滿意度達76%；支持民進黨的選民，對蔣萬安的滿意度只有17%，中間有59%的落差，感受差別真的很大，她認為，中間選民對蔣市長的滿意度是34%，顯然經過激烈的選舉，當時參選人陳時中和黃珊珊的支持者，對蔣萬安短時間還是不可能馬上改變看法，對蔣萬安滿意。她強調，所以未來蔣萬安在政策說明上，在跟非藍色選民的接觸、溝通上都要再積極努力，而且不只市長努力，整個市府團隊都要努力。

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