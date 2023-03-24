上任百日滿意度普遍不高？　她揭數據：蔣萬安其實不差

▲最新民調顯示，六都市長中蔣萬安施政滿意度墊底，引發討論。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市長蔣萬安上任將滿三個月，根據TVBS最新民調數據顯示，施政滿意度41%，不滿意度16%，42%民眾沒有表示意見，遭部分人士批評人民對蔣萬安的施政無感。對此，國民黨台北市議員秦慧珠24日在臉書貼出其他六都市長，在第一任當選時的百日施政滿意度，她表示其實普遍都不高，這樣看下來，蔣萬安其實不差。

秦慧珠表示，蔣萬安在六都市長中，滿意度墊底，她提到，但如果看看其他六都市長，在第一任當選時的百日施政滿意度，其實普遍都不高，她也提供108年3月26日的民調數據顯示，台中市長盧秀燕第一任就任百日：33%滿意，42%不滿意，43%沒意見；新北市長侯友宜第一任百日：42%滿意，10%不滿意，48%沒意見；台南市長黃偉哲第一任百日49%滿意，17%不滿意，34%沒意見。她分析，這幾位的滿意度調查都有共同的現象，滿意度不高，但不滿意度也不高，沒意見的反而較高。

秦慧珠也舉出今年的數據，蔣萬安的民調，41%滿意，16%不滿意，42%沒意見；同為第一次當選的桃園市長張善政也一樣，45%滿意，10%不滿意，45%沒意見。她指出，這顯示剛當選三個月，僅管市長和團隊很努力的推出許多新政策、新福利，但這些都要時間去發酵，一時之間民眾感受不到。

秦慧珠舉例，以蔣萬安的新福利政策而言，生育獎勵金4月4日起才實施，1200交通月票7月才上路，重陽敬老禮金要9月才會領到，而都更五箭、內湖交通改善等，都需要時間，不是一蹴可及，讓大家馬上有感，恐怕不容易。,

此外，秦慧珠提到，民調中還有政黨效應，支持國民黨的選民，對蔣萬安的滿意度達76%；支持民進黨的選民，對蔣萬安的滿意度只有17%，中間有59%的落差，感受差別真的很大，她認為，中間選民對蔣市長的滿意度是34%，顯然經過激烈的選舉，當時參選人陳時中和黃珊珊的支持者，對蔣萬安短時間還是不可能馬上改變看法，對蔣萬安滿意。她強調，所以未來蔣萬安在政策說明上，在跟非藍色選民的接觸、溝通上都要再積極努力，而且不只市長努力，整個市府團隊都要努力。