為市民點亮道路光明燈　花蓮溫情姐妹會認養52盞路燈

▲溫情姊妹會到花蓮市公所捐贈5萬2千元路燈認養費，由魏嘉彥市長（右）代表接受。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

溫情姐妹會成員號召志同道合的親朋好友共同捐贈5萬2千元，認養花蓮市今年度路燈52盞。花蓮市長魏嘉彥頒贈感謝狀，感謝愛心贊助，並鼓勵各界加入點燈的行列，集合眾人之力照亮花蓮市的大街小巷，點亮平安回家的路。

溫情姊妹會的8名成員日前在會長林富華帶領下，到花蓮市公所捐贈5萬2千元，由魏嘉彥市長代表接受，並贈予感謝狀。

前祕書長鍾文欽、也是姐妹會的召集人，他表示，他的老婆是姊妹會一員，因此由他擔任召集人，每年會員都很踴躍地參與路燈認養活動，也會號召許多的好朋友，一起來為社會公益盡一份心力，很感謝市公所提供這樣的機會，讓姊妹們略盡棉薄之力，為市民點一盞道路光明燈。

▲市長魏嘉彥贈予感謝狀。

魏嘉彥表示，謝謝溫情姐妹會奉獻愛心照亮別人，溫暖社區每個角落，盼藉此拋磚引玉，讓更多鄉親也加入認養行列。112年度截至目前認養盞數約1500盞，魏市長感謝所有參與認養的單位、團體及好朋友們。

花蓮市路燈有8900盞，路燈電費及管養費每年逾2500萬元，造成市庫沉重的財政負擔。市公所自106年8月推出路燈認養辦法，以一盞一千元的費用，開放讓民眾及企業認養，每認養1盞即張貼附有認養者名字的貼紙於路燈上，邀請有意願者加入認養行列，全市路燈皆可認養。有意願的民眾可撥打03-8322141轉分機171洽詢余小姐，或親至花蓮市公所財政課，一起點亮花蓮市的燈火。