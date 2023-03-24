機車道路駕訓4月上路！14家業者學費出爐　公總補助後「可免付費」

▲機車實際道路駕訓試辦4月上路。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為降低機車肇事率，公路總局規劃4月起全台14家駕訓班推出「實際道路訓練」，已考取機車駕照民眾可再報名機車道路訓練，訓練路線約3公里，道路駕訓學費也出爐了，各家收費約1500元到2500元不等，公總將補助1200元，初期配合政策，將以1200元收費，加上政府補助，等於民眾可免付費。

公路總局預計4月起推出「實際道路」機車駕訓，將安全駕駛和防禦訓練帶到實際道路上，訓練路線里程約3公里，項目包括兩段式左轉、路邊停車、變換車道、無號誌路口停讓。

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實際道路機車駕駛訓練主要針對已經考取駕照考生，可以再報名道路訓練，該體驗計畫將由公路總局補助每名參加者1200元，限額2千人，總計全台將有14家駕訓班將加入道路訓練體驗計畫，未來若試辦順利，將再擴大推動。

公路總局局長陳文瑞表示，機車道路駕訓預計今年4月開始，將跟全國14家駕訓業者試辦機車實際道路駕駛訓練，駕訓班已經有學員會參加，屆時將有啟動記者會。

陳文瑞指出，道路訓練收費各家訂價約1500到2500元不等，政府補助1200元，駕訓班初期配合政府政策，收費將以1200元為主，加上政府補助1200元費用讓學員參與訓練，等於多數駕訓班民眾不用付費。