吳沛憶批「蔣萬安還在睡」　3個月未開青委會會議「違反規定」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者許靖騏攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安曾於競選期間承諾成立青年局，但至今仍無下文；民進黨台北市議員吳沛憶26日再批，蔣萬安上任後不曾召開每3個月一次的青年事務委員會會議，執政不僅民眾無感，還不甩市府規定，該依法召開的會議都不開，「蔣萬安還在睡嗎？」對此台北市政府副發言人徐政璿回應，已於3月16日發出開會通知，排定3月29日召開。

吳沛憶26日表示，最近一次台北市青年事務委員會（青委會）會議召開時間，為前市長柯文哲任內的2022年12月20日，但根據北市青委會設置要點第4點規定，該會須每3個月召開一次會議，若主任委員因故不能主持，需指派副主任委員代理。

吳沛憶提及，換言之，現為青委會主委的蔣萬安自上任後，不僅沒有親自或指派副主委召開會議，且距上次開會時間已超過3個月時間，已經違反市府規定。

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／記者林敬旻攝）

吳沛憶指出，去年青委會總共召開4次會議，每次都在規定時間內完成，今年輪到蔣萬安擔任主委，卻未如期進行會議，會議時程遙遙無期，現在的青委會形同虛設，蔣萬安根本無心推動青年事務；青委會主委換人當，不僅看不到新作為，就連原本存在的會議都停擺沒運作，蔣萬安的青年政策是開倒車。

吳沛憶說，蔣萬安於去年競選期間高喊推動青年政策、幫忙解決年輕人困難，而青委會是目前市府了解年輕人需求及規劃青年政策最重要的管道，現在蔣萬安擔任主委，本應是有更多資源及權利推動青年事務，卻連一次會議都未召開，根本無心推動青年政策。

最後，吳沛憶批評，蔣萬安青年局政策跳票，青年事務委員會連例行會議都不召開，口口聲聲說重視青年，卻毫無作為，難怪蔣萬安執政民眾大嘆無感。

對此，台北市政府副發言人徐政璿回應，蔣萬安上任後非常重視青年議題，青年事務的推動從未停過，青年事務委員會早於3月16日發出開會通知，排定3月29日青年節當天召開委員會大會，合乎3個月開會1次的規範；青年事務委員會依照組織分工，包含青年發展組、青年成家組、樂活城市組、旅遊暨志工組共4個組別，這3個月以來，也都己搜集青年的意見，彙整成相關提案。