美麗島公布2024最新民調　他分析：侯友宜持續下探、柯文哲成關鍵

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉25日公布總統大選最新民調，若呈現三腳督局勢，副總統賴清德拿下38.4％奪魁，領先新北市長侯友宜26.2%、民眾黨黨主席柯文哲20.3%。吳表示，國民黨選策會之亂導致侯友宜民調持續下探，雖然趨勢看來趨緩，但並未完全停止，而對國民黨唯一的好消息是，賴也因黨內初選爭議微幅下滑，暫緩他一飛沖天的氣勢。

根據民調數據顯示，若2024總統大選是三腳督，賴清德拿38.4％支持度，領先侯友宜26.2%、柯文哲20.3%，若國民黨改派鴻海創辦人郭台銘參選，賴清德則以40.6％支持度，領先郭台銘20.9%、柯文哲19.6％。

吳子嘉表示，侯友宜下滑的速度看起來趨緩，但並未完全停止，往下走可能性完全存在，柯文哲則還有向上發展空間。吳指出，侯友宜唯一的機會就是跟柯文哲合作，柯文哲會是總統大選博弈的關鍵人物，充滿想像空間。

若是藍綠對決的單挑局勢，賴清德則以43.4％，領先侯友宜的41.3％，差距在誤差範圍內，相較上個月，賴清德下滑5個百分點，侯友宜上升3個百分點。吳子嘉表示，加起來表態率85％左右，以總統大選來說已經是最高了，這代表藍綠實力相當。