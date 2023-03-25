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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

初選亂鬥！費鴻泰控意圖使人不當選　徐巧芯：我是一番好意

▲▼徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨近期展開2024年立委黨內初選登記，台北市松山信義選區參選人數高達6人，徐巧芯與費鴻泰一路惡鬥，甚至還出動助理登記，可說是花招百出。針對費鴻泰控訴催票簡訊稱「內閣不分區有資深費鴻泰」，是意圖使人不當選，考慮送國民黨考紀委員會處理，徐巧芯下午回應，「尊重」，但強調自己是一番好意。

國民黨台北市第1階段立委（第3、7、8選區）初選登記24日截止，登記第7選區的費鴻泰及徐巧芯陣營，各自找來助理登記，還有一名麵店老闆張宏森也來登記，雙方陣營還互控麵店老闆是對方安排的樁腳。黨內同志在初選階段就槓上，也讓國民黨相當頭痛。

徐巧芯下午受訪解釋，簡訊內容是昨天初選宣言中的一小段，世代傳承跟共融是這次選戰的重要主題，如果她進入國會，希望費鴻泰進到內閣發揮他的專業，若國民黨願意提名費當不分區立委，她也會全力支持。

「選民想看到的不是黨內互打，而是黨內互相幫助與共融。」徐巧芯強調，如果2024年國民黨能夠勝選，內閣需要有歷練的政治人物來擔任職務，費鴻泰是非常適合人選，進到內閣為大家服務，這才是發簡訊的初衷，她沒有意圖使人不當選。

而費鴻泰揚言向考紀會申訴，徐巧芯說，她都歡迎，也尊重費的做法，「可是申訴我一個人，總不能把有這樣想法的所有鄉親都申訴吧、我是一番好意」。

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