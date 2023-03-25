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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控徐巧芯1舉意圖使他不當選　費鴻泰：正考慮要不要送考紀會

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市信義、南松山選區國民黨共6人登記立委初選，除立委費鴻泰、議員徐巧芯外，還有兩人的助理、一名麵店老闆。費鴻泰今（25日）表示，徐巧芯發的簡訊內容讓他覺得是意圖使他不當選，看了很不舒服，正考慮要不要把此事送黨中央的考紀會處理。

國民黨昨下午4時截止立委第一階段初選登記，信義、南松山選區有6人登記，為費鴻泰、費鴻泰辦公室主任許原榮、閻景榕、徐巧芯、徐巧芯議會辦公室主任陳暉、以及一名麵店老闆張宏森。目前費鴻泰與徐巧芯正因助理登記爭議，隔空駁火。

費鴻泰25日受訪表示，徐巧芯在群組裡發了要參選的簡訊，前兩則階寫著「徐巧芯已經正式登記參選信義南松山立法委員初選！年輕戰力，前進國會，盼您牽成。電話民調『唯一支持徐巧芯』」。第三則寫道「立法院最有戰力的徐巧芯，內閣不分區有資深費鴻泰，會是最好的拍檔與組合。支持世代傳承，電話民調請『唯一支持徐巧芯』」。

費鴻泰坦言，看到這個的感受是非常不舒服，國民黨初選輸的話，歷史上沒有紀錄去當不分區，所以在初選階段寫著支持他去當不分區，就是意圖使他不當選，「我是當事人，看了當然很不舒服」。

費鴻泰說，建議選舉光明磊落、大大方方，大家應去比做了什麼、問政與監督了什麼、替人民看守了多少荷包、爭取多少福利，這才是最重要的，但發簡訊說要讓他去當不分區，他正在考慮要不要送考紀會。

費鴻泰強調，很多人打電話問他，他才知道這件事，很明顯不知道的人，「好像我可以當不分區，我還有預留的後路，那我當不當選無所謂，這不就是擺明意圖使我不當選」。

國民黨北市黨部28日將協調此事，媒體詢問會否希望除主要候選人外，其他人離開競爭行列？費鴻泰說，「我還沒接到這個通知，你的看法是很好」，因為他所有做的事情都是在被動處理；他本以為初選就是一對一，「當有人提醒我、警告我，那我們也聽到這樣的訊息，我們才趕快去應戰」。

費鴻泰表示，他參選過多屆立委，黨內初選都是公平公正公開，候選人光明磊落比較好一點，「我不太喜歡有什麼小動作」。媒體追問，會覺得徐巧芯小動作很多嗎？費鴻泰回應，他沒有這樣講，而是希望彼此的競爭，讓人民看到彼此對人民做了些什麼，從好的裡面挑好的，而非從負面角度來做選擇。

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費鴻泰徐巧芯國民黨2024立委登記簡訊意圖使人不當選

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