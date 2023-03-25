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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳民進黨因排黑條款不禮讓　趙正宇：各界發言應查證

▲▼趙正宇立法院報到。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍立委趙正宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨2024立委初選登記24日截止，由於提名適用「排黑條款」，有傳聞指出桃園市第6選區立委趙正宇因涉逃漏稅等罪，禮讓機會不大。但黨發言人林楚茵25日澄清，排黑修法主要針對「黑金槍毒」嚴格規範，趙不在此限；趙正宇也回應，無端涉入的案件早已不起訴及無罪，卻始終遭受輿論議論，盼各界發表任何言論前，都應善盡查證責任。

有媒體報導艱困選區也排黑，且指涉特定對象，民主進步黨發言人林楚茵25日表示，此次排黑修法主要針對「黑金槍毒」嚴格規範。因此報導指立委趙正宇因排黑故不禮讓一節，顯有認知差異與錯誤，且當事人有關財產來源不明等罪已獲不起訴，特此聲明。

立委趙正宇表示，身為無黨籍立委，每逢選舉期間，此類意圖詆毀個人形象之流言屢見不鮮，而近日他才剛為選區爭取到交通部補助三億的大湳森林公園地下停車場興建經費，馬上此類流言又再度開始作祟，許多擬參選者若想以此圖個人政治上之利益，不如多為選區做些實事，民眾的眼睛是雪亮的，自己雖為無黨籍卻能獲全桃園最高票當選便是最好例證。

趙正宇說，無端涉入的案件早已不起訴及無罪，卻因檢調未善盡調查職責，導致自己被錯誤羈押，即便是清白之身，卻始終遭受輿論議論，至今仍感到公義不存。在此也呼籲各界在發表任何言論前，都應善盡查證責任，而莫成為助長謠言的幫兇。

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