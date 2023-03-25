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李中岑帶幼女進議會遭綠酸　藍婦女部轟：性平對民進黨只是口號

▲▼國民黨婦女部聲援李中岑議員 「難道性平對民進黨只是口號？」 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨婦女部聲援李中岑議員 「難道性平對民進黨只是口號？」 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨議員李中岑日前將幼女帶進議事廳，遭2位民進黨議員嘲諷，引發討論。國民黨婦女部今（25）日召開記者會譴責民進黨號稱是民主進步的政黨，永遠都是拿「進步議題」作為選票的操弄，而不是真心的想要讓台灣更進步、更平權；今年二月，民進黨將「婦女發展部」改名為「性別平等事務部」，但最需要性平觀念與教育的，就是民進黨的黨公職幹部們。

國民黨副秘書長兼婦女部主任李彥秀、新北市議員江怡臻、桃園市議員張碩芳以及全國青工總會總會長廖怡琇今出席記者會，譴責民進黨主席賴清德、到自稱「女權運動者」、「人權律師」的立法委員與議員等，可曾說過半句譴責的話？這是民進黨的怠惰跟偽善。民進黨所謂的性平教育不能等，國民黨未來將在性別平等的政策與立法，以及打造更多友善職場環境方面更加努力。

李彥秀表示，針對李中岑在台南市議場遭到職場不平等待遇與歧視言語攻擊的事件，他們深感遺憾與痛心。作為一個職業婦女、作為一個媽媽，是何等光榮的身份，帶孩子瞭解自己的工作環境、認識媽媽的朋友，是何等驕傲的介紹。她強調，李中岑受到職場不平等待遇與歧視的經歷告訴大家，台灣社會離所謂性別平等教育、打造職場友善環境、鼓勵生育，還有很長一段路要走。

李彥秀指出，雖然兩位民進黨議員李宗翰與周嘉韋已經向中岑道歉，台南市議會也修法，議員可以帶0至6歲幼兒進入議事廳，這屬於「議員自主」的範圍，但身為立法者，打造一個更優質、更友善的職場環境，是民意機關更重要的責任。她強調，民進黨在選舉過程中號稱自己有進步的價值，但都是操弄進步的議題，在很多實務上，民進黨完全不是這回事，在自己的權位上霸凌或性騷等，顯然民進黨在很多進步的價值議題上有更多努力的空間。

江怡臻指出，前幾天才看到台南市議會討論台南市政府要如何鼓勵婦女生育？生育補助要怎樣的做？友善育兒措施要怎麼樣做？誰知道才過了幾天民進黨的議員就打臉自己的台南市政府，台南市議會完全不尊重婦女的權益、不尊重任何一個育兒家長的權益，出言霸凌李中岑。

對於有位原民的台南市議員提到民進黨義正辭嚴說按照規定小孩不能進議會，江怡臻表示，看似遵守法律，但背後的價值卻是崩壞的，完全不尊重育兒平等與育兒友善的措施。民進黨身為執政黨，友善措施提的再好、提了再多的育兒補助或措施，這樣子的言語霸凌就是社會風氣的不友善。蔡英文、賴清德即便把婦女部改為性別平等部，但手下卻造成了社會風氣的不友善。

身為早產兒媽媽的張碩芳表示，她擔任民代時奔波於職場與育兒之間，職場有很多突發狀況，她同樣擔心突發狀況發生時可否帶孩子進入議會？她聲援李中岑議員提出可帶0至6歲幼兒進入議會的提案，此事對當前少子化社會的女性民代很重要的。她強調，在民進黨「假性平」的環境對待下，大家應該更努力對女性或男性帶孩子進入職場有更多寬裕的對待，且刻不容緩，同時希望民進黨能更加謹言慎行。
 

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關鍵字：

李中岑議會性平民進黨

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