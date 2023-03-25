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不滿被徐巧芯造謠中傷　費鴻泰批：不應用世代交替作年齡歧視

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委費鴻泰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立委費鴻泰、北市議員徐巧芯登記國民黨台北市信義、南松山選區立委初選，費今（25日）下午指徐用簡訊意圖使他不當選，讓他感到非常不舒服，晚間他透過臉書表示，年齡與戰力無關，不應該歧視年齡，用「謠言」安排職務和官位，造謠他去當不分區立委或入閣作部長，都是惡意中傷他，應該盡快被遏止。

費鴻泰25日下午受訪表示，徐巧芯在群組裡發了要參選的簡訊，前兩則階寫著「徐巧芯已經正式登記參選信義南松山立法委員初選！年輕戰力，前進國會，盼您牽成。電話民調『唯一支持徐巧芯』」。第三則寫道「立法院最有戰力的徐巧芯，內閣不分區有資深費鴻泰，會是最好的拍檔與組合。支持是代傳承，電話民調請『唯一支持徐巧芯』」。

費鴻泰坦言，看到這個的感受是非常不舒服，國民黨初選輸的話，歷史上沒有記錄去當不分區，所以在初選階段寫著支持他去當不分區，就示意圖使他不當選，「我是當事人，看了當然很不舒服」。

晚間，費鴻泰在臉書說，不應用「世代交替」作「年齡歧視」，年齡與戰力無關，不應該歧視年齡，「看我的表現不要看我的年齡」。費也說，有人用「謠言」安排職務和官位，造謠他去當不分區立委或入閣作部長，都是惡意中傷他，意圖使人不當選，這種不正當選舉的行為，應該盡快被遏止，也懇請大家不要相信這些惡言惡語。

費鴻泰強調，他支持「公平、競爭、乾淨的立委選舉」，維持社會好秩序，共好同贏好前景。

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