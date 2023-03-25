號召小弟喝春酒還PO網！　黑吃黑強A毒品...竹聯明仁堂大哥慘了

▲▼專案小組查扣刀械、毒品咖啡包等毒品及大批犯罪工具物證。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為貫徹執行警政署強力打擊竹聯幫明仁會專案，花蓮分局與花蓮地方檢察署聯手查獲竹聯幫明仁會成員涉嫌以暴力私刑拘禁手法黑吃黑毒品案，逮捕以邱姓犯嫌為首之竹聯幫明仁會花蓮分會成員5人，起獲大批新興毒品。

檢警指出，邱是竹聯幫明仁會花蓮分會幹部，涉嫌於日前以購買毒品彩虹煙為由，誘騙江姓被害人從桃園地區攜帶彩虹煙毒品至花蓮地區販賣後，邱隨即指揮旗下數名成員持刀恐嚇、私行拘禁被害人，期間並以毆打、凌虐手法黑吃黑毒品，另為脫免刑責並脅迫被害人書寫悔過書坦承販賣毒品不法犯行，花蓮分局獲報後隨即組成專案小組並報請花蓮地方檢察署江檢察官昂軒指揮偵辦。

專案小組於3月21、22日持拘票及搜索票於花蓮市、吉安鄉等地同步拘提涉案之邱姓犯嫌，以及旗下明仁會花蓮分會成員共5人到案，於相關處所搜扣開山刀等刀械及毒品咖啡包、梅片、大麻、安非他命、K他命及被害人遭黑吃黑之彩虹菸煙等大批毒品、犯罪工具物證。

另經調查發現，邱姓犯嫌涉嫌以通訊軟體群組，動員旗下成員參加竹聯幫明仁會今年3月6日於台北市中山區「萬豪酒店」舉行之春酒，宴後邱嫌並將參加春酒相片上傳個人之社群網站炫耀。

▲逮捕花蓮分會5名成員移送偵辦。

專案小組表示，全案經調查後依強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例罪移送花蓮地方檢察署偵辦，為首之邱姓犯嫌並經檢察官聲押獲准。

花蓮分局強調，將持續加強打擊掃蕩黑道幫派維護社區鄉里安全，民眾若遭受黑道幫派不法侵害，應立即向警察機關報案反映，切勿鄉愿縱容造成黑道幫派組織持續危害鄉里，而毒品為犯罪淵藪，販賣毒品罪責重大，施用毒品會使個人身敗名裂，家庭破裂，民眾應拒絕毒品，遠離毒品危害。