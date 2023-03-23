2女網路互嗆引3黑幫惡鬥　新北警逮明仁會、天蘆會32人

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區日前發生2幫派老婆在網路互嗆，造成一名少年被擄走、痛毆，事後中和一家車行又遭砸店，警方鎖定竹聯幫明仁會成員，並將竹聯幫信堂及天道盟天蘆會列為專案檢肅目標，警方昨（22日）持拘票、搜索票，同步在新店、蘆洲區拘提竹聯幫仁堂明仁會、信堂及天道盟天蘆會等幹部及幫眾等32人，查扣毒品咖啡包、空氣槍及各式刀械棍棒等物，全案依法究辦。

▲新北市警方在蘆洲區逮捕天蘆會幫眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，日前新店區發生竹聯幫信堂與仁堂明仁會幹部的老婆在網路上互嗆，造成一名幫眾17歲劉姓少年遭擄走、痛毆後放回，雙方從此結怨；事隔沒幾天，信堂成員向蘆洲天道盟天蘆會求援，2幫率眾衝到仁堂明仁會中和區的車行，撞破鐵捲門後砸店、砸車後離開。

警方獲報展開調查，立即提報治平專案檢肅，22日下午3時許，新店分局、中和分局及刑警大隊掃黑專責隊共組專案小組，持搜索票、拘票，同步在新店、蘆洲區2地，逮捕竹聯幫仁堂明仁會27歲陳男、竹聯幫信堂41歲廖男、天道盟天蘆會23歲范男及成員等32人，查扣毒品咖啡包286包、辣椒水槍2把、空氣槍2把、西瓜刀等各類刀械11把及球棒等證物。

警方訊後將32人依組織犯罪、毒品、傷害、槍砲及妨害自由等罪，移送新北地檢署偵辦。新北市刑大副大隊長廖國安表示，針對幫派公然挑釁作為，內政部、警政署及新北市政府均公開宣示不容黑道挑戰公權力。

另副大隊長龍海光進一步表示，已將竹聯幫仁堂明仁會列為專案蒐報目標，深入偵蒐不法事證，掌握幫派經濟命脈，向上溯源、向下刨根，並針對其所投資、經營、或經常出入處所，亦運用「第三方警政」策略施以行政干預措施，貫徹系統性掃黑策略。將持續秉持「幫派零容忍」之執法態度，強力打擊絕不手軟。幫派成員如有藉故在新北市轄內滋事，涉及暴力犯罪將從嚴究辦。