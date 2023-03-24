曾砸梁又南兒餐酒館...藉口黑吃黑逼3人吐150萬　竹聯大哥落網

記者邱中岳／台北報導

北市中山警分局日前接獲線報，竹聯幫靜安會大哥，找人尋找幣商賣虛擬貨幣，但是卻向中間人表示幣商取走幣不付錢，藉口將人強押逼付50萬元，被害人藉口領錢才脫身，警方共計逮捕6嫌，其中發現，帶頭大哥曾經前往梁又南兒子位於大安區的餐酒館砸店鬧事。

警方調查，29歲的逄姓男子平時以竹聯幫靜安會大哥自居，在3月份左右竟然透過人要買賣虛擬貨幣，但最後卻抱怨幣商沒有交易完成，拿走虛擬貨幣後就失聯，直接找上介紹人，將人囚禁凌虐，最後逼付50萬元。

▲靜安會大哥藉口買幣黑吃黑，押3被害人逼150萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，逄男以同樣手法陸續囚禁3人，找來旗下5名小弟一起凌虐逼迫付錢，先將被害人身上金錢洗劫一空，最後被害人藉口要去領錢，逄男等人才放行，讓被害人得以逃過一劫，警方接獲報案後展開追查。

警方最後在3月底掌握6嫌行蹤，在21日將人一網打盡，訊後依照《組織犯罪危害條例》、恐嚇、詐欺以及傷害等罪嫌送辦，警方也發現，原來逄男就是在2021年3月份，涉嫌砸毀梁又南兒子位於大安區的餐酒館的成員之一。

▲靜安會大哥押走被害人逼150萬，曾經前往大安區砸梁又南兒子餐酒館。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方強調，有鑑於日前竹聯幫仁堂明仁會成員，在中山區萬豪酒店豪擲數百萬元辦春酒，中山分局為了壓制黑幫氣焰，除了編排擴大臨檢勤務，還逮捕不法黑幫成員，貫徹「幫派零容忍」之堅定立場。