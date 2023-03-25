行政職開45K！他細看驚「3職務全包」　網卻一面倒讚：良心老闆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前瀏覽求職網時，發現有行政職缺開出近45K的價碼，不過除了行政工作外，還得兼任美編及出納，讓他忍不住吐槽，「應該會非常充實。」不過，網友們卻一面倒直言，「這個老闆還有點良心」、「他只是比較老實而已」。

網友在Dcard發文提到，剛看數字網站上面的職缺，有點訝異，要懂會計也要會美編，還要當行政人員，這樣是可以訓練滿多技能，「應該會忙碌得非常充實。」

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從截圖中可見，該職缺開月薪4萬4999元起，工作內容包含出納、行政及美編，學歷只要專科以上即可，工作資歷則要1年以上，至於公司位於台北市松山區，員工僅25人。

▲行政人員兼美編、出納。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們風向一面倒，紛紛回應「看起來應該是打雜，薪水比較高的打雜。一樣是打雜，選薪水高的就對了」、「不錯啊！但要看是否責任制，幾點下班」、「老闆還有良心，至少有多一點錢，一堆用低薪剝削的慣老闆」、「25個人的公司，一個單純行政or出納，一日工時根本不到8小時，而且技能也不用多強，包在一起一次給4萬多，已經只比那些只給2萬8的老闆強了」、「我記帳+美編+行政+人資，薪水2萬6400」、「妳可能沒看過更爛的」。

另外，還有苦主坦言，曾工作3天落跑，「那家公司要求一條龍服務，行政、倉管（收貨、寄貨、盤點）、會計（每天看有無入帳，依照不同客戶要開不同發票）、小編（幫工程師回覆訊息），廁所還在不同樓層，忙到一天上廁所可能只有1-2次，薪水只有3萬喔！」