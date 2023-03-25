男生最想娶的職業曝！被讚「氣質、收入穩定」　她愣：我每天在吼

▲77老大公布結果，老師是第一名。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

男生最想娶的職業是什麼？日前YouTuber「77老大」公布投票結果，表示第一名就是老師，因為除了收入穩定，還有寒暑假，且為人師表氣質好。對此，便有網友感到好奇，大家對老師的看法如何？話題引發討論。

女網友在Dcard上，以「男生最想娶的職業是老師」為題發文，並轉貼77老大的「男生最想娶職業TOP8」影片。她在文中表示，認識異性時，若得知對方職業是老師，可能就會覺得這人有耐心、喜歡小孩，接著也會表現出比較拘謹的態度。

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不過原PO表示，其實以她個人來說，私下常和朋友開玩笑，在家也會耍廢，就跟一般人一樣。她先前其實曾耳聞，老師這個職業受到不少長輩喜歡，會覺得很乖巧，大家對老師的看法如何？

▲網友列出排名。（圖／翻攝自YouTube／77老大）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「遇過的長輩真的都蠻喜歡老師這個職業的，都覺得我乖巧溫柔、薪水穩定，殊不知私底下滿嘴X話」、「因為又能賺錢、又能接送教小孩、還有時間做家事吧」、「看到第一名超意外的，因為我每天都在吼學生」、「我也希望我的女友職業是老師，老師私下超反差啊，愛死了」。

也有些網友坦言，「聽到老師好，我瞬間翻白眼」、「真的每次都是老師好，下班了沒有特別想聽到老師這個詞」、「超討厭第一次認識的朋友知道我職業後，就一直老師好～各種老師環繞，喔喔喔我不想聽到，我下班了」。

不過，也有網友則搖頭，「沒有，我之前相親的對象幾乎不喜歡老師，還直接跟我說，老師最喜歡管東管西，也細數了從國小到高中遇到的老師，有的都很討厭，直言不一定要娶老師。感覺老師是長輩比較喜歡，同齡的異性真的都還好」。