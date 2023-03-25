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大男友5歲！初見男友爸媽「她2點慘被洗臉」　崩潰：被嫌到沒有

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO與男友穩交2年。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

男女戀情發展成熟時，總要面臨「見家長」這一關，一名女網友表示，穩定交往2年後，到加拿大見男友家人，家人先是不滿她的年紀大男生5歲，再來是嫌棄她身高只有160公分，以後小孩身高不高會被霸凌，完全不留面子給她，讓她內心受創，「大5歲真的這麼不堪嗎？」

女網友在Dcard上發文，今年33歲，男友則是28歲，男友高二時移民到加拿大，高中、大學都在加拿大讀書，之後也一直在加拿大生活，偶爾會回台灣找朋友，跟短暫旅遊；兩人穩交2年後，男友想把她介紹給家人，也有結婚的打算。

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「沒想到這次我和他回加拿大，我完全改觀」，原PO指出，首先因為年紀差了5歲，男友爸媽頗有微詞，「一進門聽到我和男友大姊年紀相同，就直接皺眉」，吃飯過程中，男友媽也不斷暗示，要找年紀相仿的對象比較好，不僅如此，男友家人對她的身高也不滿意，「我身高才160公分，一直和我男友說，這樣的身材實在太矮小了，以後小孩很容易被霸凌」。

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲男友家人嫌棄原PO年紀大、身高矮。（圖／資料照）

男友看她臉色大變一直安慰她，很意外家人會有這樣的反應。男友表示，如果很難過，以後不會強迫原PO再跟家人見面，婚後兩人可以定居台灣，也可以自己回加拿大就好。對於男友家人的批評，仍讓原PO很心碎，「我真的被嫌到沒有，但無論如何…我真的好受傷…大5歲真的這麼不堪嗎？」

網友看完後狂搖頭，認為年齡跟身高只是逼退原PO的藉口，「媽媽的身高跟小孩被霸凌到底有什麼關係」、「如果以後結婚更痛苦」、「不喜歡妳，妳再優秀他們還是會挑剔的」、「要考慮清楚，這樣以後辛苦的是妳」、「可能妳其他條件不符合他爸媽的標準，所以一直用年紀勸退」、「應該是妳整體條件或家庭條件比較差吧，年齡跟身高都只是藉口而已」。

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