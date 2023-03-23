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BLACKPINK加開安可場？　傳7月再登台「地點2選1」

韓國女子團體BLACKPINK上週末在高雄開唱，吸引9萬人朝聖。（讀者提供）

▲韓國女子團體BLACKPINK上週末在高雄開唱，吸引9萬人朝聖。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

韓國女團BLACKPINK上週末連2天在高雄開唱占盡媒體版面，驚人魅力讓大批歌迷意猶未盡。不過現在有消息指出，BLACKPINK將於7月再度登台，據說地點選在新竹，引起網友熱烈討論。

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一位剛朝聖BLACKPINK演唱會的網友在Dcard發文，稱BLACKPINK可能在7月來台加開場，透露消息來源分別來自主辦單位「理想國」與職業黃牛，表示「有在理想國上班的朋友偷聽到的」，另一名職業票券黃牛更直接說「這次高雄起飛感謝Blink，大家7月新竹見！」雖然無法確定是否為真，仍難掩興奮。

貼文一出卻馬上引來吐槽，認為韓團鮮少在台舉辦安可場，加上地點選在新竹，認為可信度不高，「光新竹見就沒參考價值了」、「不可能！7月要去倫敦海德公園的音樂節」、「記得7月不是簽約嗎？如果是這樣行程有點趕」。

但有人留言強調「7月是真的有！」指出理想國因為超賣，導致買到票的朋友拿不到票，詢問後主辦單位的補償方案是「直接退錢或是不退錢，但保留下場的座位。」並加碼透露「主辦說是新竹或桃園」，消息燃起大家一絲希望。另一名網友則指出，BLACKPINK幕前公開行程只到7月初的倫敦場，所以加場並非完全不可能。

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