幼兒園師生比調降1：12　全教總籲教部落實三個幼托政策

▲潘文忠表示將逐年將幼兒園師生比調降1：12，全教總則呼籲教部落實三幼托政策。（圖／全教總提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部長潘文忠獲得續任，更提出3到5歲幼兒園師生比將逐年調降至1：12，預計112學年起實施，全教總今（31日）表示，這是我國幼教史上重要變革，各種配套必須要嚴謹周詳而且符合公共化的大方向，呼籲教育部落實「減量優化限縮準公幼；盤整課後留園制度；提高幼教現場待遇尊嚴」等三個幼托政策。

新內閣今天上任，潘文忠獲得留任，昨潘文忠也宣布未來施政重點，包括推動第二期高教深耕計畫上路，精緻化校園建設，以及3到5歲幼兒園師生比，從112學年度起逐年調降到1：12。

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全教總理事長侯俊良今表示，幼教師生比已超過40年未曾調降，全教總更倡議多年，降低師生比是我國幼教史上重要變革，各種配套必須要嚴謹周詳而且符合公共化的大方向，各界擔心降低之後員額，是否會影響原本公共化量能，全教總提醒教育部，應當將整體數量重新投入擴大公共化幼兒園的增班規畫當中，大幅提高公共化幼兒園的收托能量，而不可移轉到準公共化或其他非公共化的幼教制度，否則將會扭曲政策初衷。

此外，全教總也希望教育部在幼教政策應積極拓展三個面向，包括「減量優化限縮準公幼，資源逐步回歸真公幼；盤整課後留園制度，兼顧幼教勞權與家長需求；提高幼教現場待遇尊嚴，延攬留任優質人才」。

侯俊良舉例說，準公幼制度的存在，是為了衝高托育量能，而今卻浮現各種副作，像是間接提高家長收費、才藝介入綁定收托時間等，期待教育部開始提高準公幼加入標準，並嚴格限制參與數量，還有後續對於財務透明與社會責任要求，逐步將各種資源回歸到真公幼建設，才是未來幼教的正軌之路。

侯俊良進一步指出，課後留園制度的混亂，在過去三年的期間不只困擾著家長，教育部更放任地方政府壓迫幼教工作者的勞動人權，在公幼、非營利、職場互助等系統課後留園的時薪，均不符合該有水準，部分私立業者甚至不發給課留老師薪資，呼籲教育部在考慮家長需求同時，也應該要兼顧幼教勞權。