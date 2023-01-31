　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼兒園師生比調降1：12　全教總籲教部落實三個幼托政策

▲▼對於幼兒園師生比調降1：12，全教總呼籲教部落實三幼托政策。（圖／全教總提供）

▲潘文忠表示將逐年將幼兒園師生比調降1：12，全教總則呼籲教部落實三幼托政策。（圖／全教總提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部長潘文忠獲得續任，更提出3到5歲幼兒園師生比將逐年調降至1：12，預計112學年起實施，全教總今（31日）表示，這是我國幼教史上重要變革，各種配套必須要嚴謹周詳而且符合公共化的大方向，呼籲教育部落實「減量優化限縮準公幼；盤整課後留園制度；提高幼教現場待遇尊嚴」等三個幼托政策。

新內閣今天上任，潘文忠獲得留任，昨潘文忠也宣布未來施政重點，包括推動第二期高教深耕計畫上路，精緻化校園建設，以及3到5歲幼兒園師生比，從112學年度起逐年調降到1：12。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教總理事長侯俊良今表示，幼教師生比已超過40年未曾調降，全教總更倡議多年，降低師生比是我國幼教史上重要變革，各種配套必須要嚴謹周詳而且符合公共化的大方向，各界擔心降低之後員額，是否會影響原本公共化量能，全教總提醒教育部，應當將整體數量重新投入擴大公共化幼兒園的增班規畫當中，大幅提高公共化幼兒園的收托能量，而不可移轉到準公共化或其他非公共化的幼教制度，否則將會扭曲政策初衷。

此外，全教總也希望教育部在幼教政策應積極拓展三個面向，包括「減量優化限縮準公幼，資源逐步回歸真公幼；盤整課後留園制度，兼顧幼教勞權與家長需求；提高幼教現場待遇尊嚴，延攬留任優質人才」。

侯俊良舉例說，準公幼制度的存在，是為了衝高托育量能，而今卻浮現各種副作，像是間接提高家長收費、才藝介入綁定收托時間等，期待教育部開始提高準公幼加入標準，並嚴格限制參與數量，還有後續對於財務透明與社會責任要求，逐步將各種資源回歸到真公幼建設，才是未來幼教的正軌之路。

侯俊良進一步指出，課後留園制度的混亂，在過去三年的期間不只困擾著家長，教育部更放任地方政府壓迫幼教工作者的勞動人權，在公幼、非營利、職場互助等系統課後留園的時薪，均不符合該有水準，部分私立業者甚至不發給課留老師薪資，呼籲教育部在考慮家長需求同時，也應該要兼顧幼教勞權。

ET快訊
奪命畫面曝！酒駕BMW「快到剩殘影」　女過馬路遭撞飛慘死
快訊／陳建仁拜會立院　普發6000「最快4月發」
快訊／連兩天翻倍！本土+32023　另增32死
補教名師跳海！吸金上億　投資股票慘賠
知名導演慘了！伸進洞洞裝摸「胸前那個點」2秒　法官認證性騷
快訊／房間放鞭炮起火　男嚴重燒傷失去心跳　
跟進台積電！新竹市府宣布：3／1起擴大彈性上下班時間
3大行業慘！　加班沒錢、沒補休比率高
男酒駕未婚妻噴飛　腹中胎兒被撞出體外
獨／500萬賓士GLE 53停「白格子」　細看尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／連兩天翻倍！本土+32023「暴增118%」　另增32死

提高自制力就在一念之間！跟著8 Tips戒除消極、大吃、爆買、犯懶等惡習

12生肖加薪攻略！屬兔直球對決、屬豬找中間人助攻

過年買刮刮樂！天選妹0敗績「4次全中5000」　她卻尷尬笑了

交接完就衝書展！史哲自比「熱騰騰新書」：不要看封面就決定好壞

老夫妻吃燒肉！她目睹「一群年輕服務生」超暖舉：台灣最美風景

幼兒園師生比調降1：12　全教總籲教部落實三個幼托政策

曖昧對象到底在想什麼？諮詢專家出書剖析「好感、喜歡、愛」不同表現

49天就能改變人生！每天「睡前書寫15分鐘」化夢想為現實

地球不蓋被！今晚「14縣市再探10度」　氣象局曝超大溫差2原因

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

快訊／連兩天翻倍！本土+32023「暴增118%」　另增32死

提高自制力就在一念之間！跟著8 Tips戒除消極、大吃、爆買、犯懶等惡習

12生肖加薪攻略！屬兔直球對決、屬豬找中間人助攻

過年買刮刮樂！天選妹0敗績「4次全中5000」　她卻尷尬笑了

交接完就衝書展！史哲自比「熱騰騰新書」：不要看封面就決定好壞

老夫妻吃燒肉！她目睹「一群年輕服務生」超暖舉：台灣最美風景

幼兒園師生比調降1：12　全教總籲教部落實三個幼托政策

曖昧對象到底在想什麼？諮詢專家出書剖析「好感、喜歡、愛」不同表現

49天就能改變人生！每天「睡前書寫15分鐘」化夢想為現實

地球不蓋被！今晚「14縣市再探10度」　氣象局曝超大溫差2原因

前進總冠軍！樂天桃園棒球隊嘉義春訓　翁章梁打氣

土耳其近期可能發生恐怖攻擊！　外交部警告：已先通知當地僑民

快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！回應全丟給發言人　

2樂團主唱合體魔性唱跳！　他接邀約傻眼：以為氣質很仙

環狀線交接不到位！綠轟新北做表面　捷運局：雙北會共同營運

影響我的生活留下買路財！　三亞景區村民攔遊客「一輛車收45元」

烏克蘭宣布禁止高官出境　女議員痛批：民粹主義的決定

踢爆史哲也有抄襲爭議！　國民黨：民進黨是越抄權力越大？

戴培峰月薪有望達20萬　和福來喜下戰帖拚金手套

快訊／陳建仁拜會立院　沙盤推演普發6000「最快4月發」

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

台人輪流吃拉麵被罵　日本旅台作家揭原因

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

安于晴遭勒索　泰國前議員PO收錢畫面道歉

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

八年級生「10大初老徵兆」中幾個？

好市多賣1.2萬「40°C充氣按摩池」　老司機一看笑了

小學生作業猜字謎　他9題全答不出

更多熱門

相關新聞

防疫險慘賠！　明台產險6.28億再賣整棟吉林路辦公室

防疫險慘賠！　明台產險6.28億再賣整棟吉林路辦公室

因防疫險慘賠的明台產險再賣樓，吉林路上6層辦公樓以6.28億元售出，買家是幼華集團焦家。總計明台已賣了4棟，共60億元。專家分析，本次交易換算土地單價372萬元不算貴，短期可有租金收入，中長期改建住宅的效益較高。

教育部准了！稻江管理學院改辦長照　私校退場首例

教育部准了！稻江管理學院改辦長照　私校退場首例

教部補助老舊校舍屋頂防水隔熱　6年共2.3億元「76校受益」

教部補助老舊校舍屋頂防水隔熱　6年共2.3億元「76校受益」

菸防法通過「大專全面禁菸」　教部提4大配套：研擬無菸校園策略

菸防法通過「大專全面禁菸」　教部提4大配套：研擬無菸校園策略

幼兒園參訪　自製問題看板解疑惑

幼兒園參訪　自製問題看板解疑惑

關鍵字：

幼兒園師生比1：12全教總教部幼托政策

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

台灣大媽東京泡裸湯「竟帶手機進入」！日人逃離現場

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面