完善代理教師完整聘期及薪資　教部研商：補助財政困難地方政府

▲教育部下周一將邀請地方政府與團體開會，針對代理教師權益研商一致性作法。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為保障代理教師與正式教師同工同酬、享有全年聘期，各縣市陸續宣布全面實施「代理教師全年聘期」，教育部在今（16日）表示，下周一（20日）將邀集各地方政府及相關團體召開會議研商，希望有全國一致性作法並保障代理教師權益，若地方政府財政有特殊困難而無法立即支應，教育部將會同行政院主計總處研商，以一般性補助款或其他經費予以協助。

桃園市府在日前率先宣布，自111學年度起，桃市立國中小學及公立幼兒園將實施「代理教師全年聘期」，隨後不少縣市跟進，成為教育部近期焦點之一，教育部今表示，為維護代理教師權益，教育部自105年至今與縣市政府多次研商代理教師聘期議題。

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教育部近一步指出，為使本案具有法源基礎，國教署在去年底密集針對「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」多方徵詢各界意見，主要研修方向包括代理教師聘期事項及服務日、請(休)假等事宜，後續教育部已訂於2月20日邀集各地方政府及相關團體召開會議研商，以期有全國一致性作法並保障代理教師權益。

目前代理教師完整聘期衍生的薪資議題，各地方政府相關預算編列，都是根據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」等規範，編列教師員額預算，用以支應所需編制內教師人事費用，教育部也表示，若地方政府財政有特殊困難而無法立即支應，為保障全國代理教師權益，教育部將會同行政院主計總處研商，以一般性補助款或其他經費予以協助。

針對各縣市所屬學校代理教師超出控管比例情形，教育部指出，為健全教育品質，國教署已在2月8日邀集各地方政府商議，代理教師員額比率應以教師員額的8%為上限，各校應增加正式教師數，降低代理教師比率。會中各縣市教育局處均表支持，將逐年補足正式教師，降低代理教師比率，以確保教育現場品質。