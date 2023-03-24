國科會補助崑大視訊系　《藝起看海》26日首播

▲崑山科技大學視訊傳播設計系，執行製作「國科會補助科普產品製播推廣產學合作計畫」《藝起看海》科普影音作品，26日起將連續4個禮拜天播出4集。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學視訊傳播設計系，執行製作「國科會補助科普產品製播推廣產學合作計畫」《藝起看海》科普影音作品，26日起將連續4個禮拜天於民視新聞台播出4集。

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該節目邀請到「三缺一劇團」、金曲歌手舒米恩、以及「爽爽貓」插畫家Second，分別以舞台劇、音樂及繪本三大藝術，將海洋科學元素融入創作之中，並由藝人夏于喬擔任引言人，帶領觀眾深入了解台灣海洋科學。

由國科會補助，崑大視訊系製作的全新科普類型節目《藝起看海》，由30幾位台灣科學家與學者協力參與，拍攝團隊更隨勵進研究船、新海研2號等出海數趟，最遠至南海海域。除了拍攝出海洋科學研究團隊的成果與展望，並以藝術創作者為媒介，透過劇團肢體演繹、詞曲創作演唱、故事創造，分別以「藝」齣劇、「藝」首歌、「藝」幅畫為3大主題，以舞台劇探索海洋的「深度」、以音樂呈現海底音域的「廣度」、結合繪本呈現海洋的「彩度」，最後邀請全方位藝人夏于喬作為節目的引言人。

節目內容包含3大主題並分4集播出，第1、2集〈藝起看海－來吧！一場海的歷險〉（上、下兩集），主題圍繞於近年來台灣在海洋探索的科技發展與成果，包含水下探測載具ROV、台灣海域的資源探勘等，並透過「三缺一劇團」為海洋探索量身訂做舞台劇的創作過程，帶領觀眾一同進入深海探索的奇幻世界。

第3集〈藝起看海－聽呀！海的聲音〉，聚焦於海洋生物奇特的聲音以及聲納、頻率相關的科技應用，由金曲歌手舒米恩的音樂創作為媒介，告訴觀眾海洋與地震研究的重要性；第四集〈藝起看海－看吶！海底下雪了〉則關注海洋雪與海洋、氣候環境之相互關係與關鍵研究，本集同時以「爽爽貓」插畫家Second以海洋雪為主題進行繪本創作，帶領觀眾欣賞他畫筆下美麗的海洋雪與生活的關聯。

計畫主持人暨製作人崑大視訊系主任胡佩芸表示，在台灣，關於海洋科學研究的影視作品並不多，該節目自2020年10月開始調查、研究、企劃、拍攝，由視訊系暨媒藝所師生團隊製作，並與極易股份有限公司、國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心，以及海洋科學研究等10餘個學術單位共同創作出具有創新性、傳播力的作品。

節目拍攝團隊跟著科學家跑遍宜蘭、基隆、台北、桃園、台南、高雄、屏東、台東等地，更搭乘台灣最具規模的國家級研究船「勵進號」抵達小琉球外海，東北角外海、西南海域及南海海域。期間雖然碰上新冠疫情三級警戒、颱風天候不佳而導致拍攝工作延遲，但正好凸顯海下研究的瞬息萬變與高度不確定性。

導演林赬男表示，出海多次的科學團隊或船員也會偶爾暈船不適，只好吐完後再繼續值班，更何況是初次隨船出隊的製作團隊，有次更經歷幾乎像360度的高度晃動，還是努力想辦法克服暈船嘔吐的窘境，並維持攝影的穩定。面對超大考驗，林赬男導演說：「每一次訪談、每一次拍攝、每一次出海都是無法預測的，《藝起看海》更像是一種實境節目，每一幕故事都是最獨家的鏡頭。」

整個拍攝過程，海洋中心王兆璋主任及科儀團隊，以及中研院地球科學研究所研究員郭本垣博士、戚務正博士更是積極熱情地協助拍攝團隊，除了引薦更多位學者專家，更主動提供自身珍貴的研究影像素材、協助多次採訪拍攝。而團隊除了在研究室訪談科學家或是紀錄實驗過程，也帶出不一樣的科學家樣貌，如一起繪本創作、漫步西子灣沙灘、與歌手舒米恩坐在甲板上看海、校園綠地彈吉他唱歌等，讓充滿挑戰的研究過程，增添許多溫情的趣事畫面。此外，製作團隊也特地剪輯個別的出海影像集錦送給科學家留念，有人觀看後感動欲淚。

該節目即將於本週日首映，歡迎有興趣的民眾跟著節目一起登船體驗、潛進大海之中，用不同的角度了解科學家們累積出的海洋知識寶庫。藝起看海臉書：

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