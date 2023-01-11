崑大視傳系「合食忌」　榮獲紅點設計獎

▲崑山科技大學視覺傳達設計系作品「合食忌」驗證謠言真實性，傳達共食新解釋，榮獲德國紅點品牌與傳達設計大獎「傳達設計」類紅點設計獎，躍上國際舞台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年度德國紅點品牌與傳達設計大獎，由德國北萊茵－威斯伐倫邦設計中心主辦，崑山科技大學視覺傳達設計系作品「合食忌」(DIETARY COMBINED TABOOS)驗證謠言真實性，傳達共食新解釋，榮獲德國紅點品牌與傳達設計大獎「傳達設計」類紅點設計獎，躍上國際舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「紅點設計大獎」由德國設計協會（Design Zentrum Nordrhein Westfalen）在德國埃森（Essen）創立，至今已有超過50年的歷史。每年來自世界各地的投稿數量高達上萬件，被列為全球最具影響力的設計獎之一，也被封為設計界的奧斯卡大獎，受到設計界極大關注。2022年8月公布結果，年底陸續發出獲獎證書，崑大視傳系由鄭中義助理教授指導2022年6月甫畢業的林耘繹、鄭又昱、何韋頡、黃聿巧、簡珮晴、游采臻等6人小組設計研究團隊創作「合食忌」，順利拿下大獎，為該校紅點佳績再添一樁。

鄭中義老師說明，「合食忌」設計動機源於日常生活中，每一項食材都有特有的成分與功效，但不合的食材相互搭配時，功效可能就會變成病因，這就是俗稱的食物相剋。有聽說過吃螃蟹不能配柿子嗎？「食物相剋」的說法在生活中時有所聞，但訊息的真實性卻沒多少人在意，根據食藥署的資料顯示，由於國人健康意識的提升，有關食品問題的傳言也越來越多，因此透過專業人士與資訊的佐證，來釐清傳言的正確性。

小組長林耘繹提到，「合食忌」以「驗證謠言真實性，傳達共食新解釋」作為創作目的，藉由查找相關書籍資訊及尋求食藥署、營養師等專業協助之方式，精選70種大眾常見的相剋組合，將舊有的食物相剋圖表資料更新，再進行資訊實體化，並製成海報、書冊、資料集盒和場景動畫。整體視覺採取手感版畫風格，以單色與特殊顏料印刷，讓觀者能更直觀有趣地一同探究食物相剋這個議題。

崑大視傳系主任黃志偉表示，德國紅點品牌與傳達設計大獎「傳達設計」類參賽作品需於2019年07月01日至2022年07月01日間完成並公開發表，且從未報名參加紅點品牌與傳達設計大獎之作品。該系由鄭中義助理教授指導的學生以「今日菇事 」(MUSHROOM OF THE DAY)在2021年已拿下紅點設計獎，2022以「合食忌」再創佳績。

該競賽是當今全球規模最大、最有影響力的設計競賽之一，與德國iF設計獎、美國國際設計傑出獎、日本 G-Mark 設計獎，並列為世界四大國際設計競賽。德國紅點設計獎Red dot共分為產品設計獎（Product Design）、概念設計獎（Design Concept）和傳達設計獎（Communication Design），「合食忌」則是獲得傳達設計獎。

崑大視傳系師生不僅在紅點國際大獎上獲得佳績，近年在Taiwan Top Star 視覺設計獎、金點設計獎、美國傳達藝術年度獎、亞洲最有影響力設計獎、HKDA 香港環球設計大獎、澳門設計獎、莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎、日本富山國際海報3年展等國際競賽中屢傳捷報，展現崑大視傳系創新創意的設計實務實力，足以見證教學的成效。