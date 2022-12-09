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台灣Panasonic、中油合辦「綠色生活創意賽」　 崑大奪年度最佳學校

▲第7屆「綠色生活創意設計大賽」，崑山科技大學不僅有2金，更拿下「年度最佳學校獎」，成為全國最大贏家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第7屆「綠色生活創意設計大賽」，崑山科技大學不僅有2金，更拿下「年度最佳學校獎」，成為全國最大贏家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣中油公司與台灣Panasonic集團共同主辦的第7屆「綠色生活創意設計大賽」於12月8日在中油大樓舉行決賽及頒獎典禮，國內外逾35所大學參賽，最終由崑山科技大學、南台科技大學、中原大學等4項作品勇奪各組金獎，崑山科大不僅有2金，更拿下「年度最佳學校獎」，成為全國最大贏家！

該競賽報名相當踴躍，本屆報名隊伍數共有147隊，逾600人，國內外35所大學成員包括台灣、日本、越南、印尼、泰國、中國、剛果共和果等國學生參加本屆競賽，非常激烈。

頒獎典禮由台灣中油方振仁總經理與台灣松下集團林淵傳總經理共同主持，為鼓勵來自世界各地青年學子們投入競賽，此次祭出競賽總獎金高達新台幣115萬，並增設「智慧綠能微電影設計組」，鼓勵參賽隊伍藉由Panasonic與台灣中油等相關綠色題材元素，創作出具智慧、綠能及永續的相關影音作品，以有關淨零碳排議題呈現出社會大眾對綠能創意發想及期待的新生活，共同引領台灣永續綠生活之發展與進步。

▲第7屆「綠色生活創意設計大賽」，崑山科技大學不僅有2金，更拿下「年度最佳學校獎」，成為全國最大贏家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經過嚴謹評選，由崑山科大作品「低電壓的能量收集技術之居家應用」榮獲「綠色永續居家生活創意商品設計組」金獎，南台科大作品「Wheelchair Accessible E-Scooter 無障礙輪椅輔助機車」榮獲「綠色永續居家生活通用設計組」金獎，中原大學作品「2050：MFS實驗室綠能加油站」榮獲「綠能加油站創新提案設計組」金獎，同樣也是來自崑山科大作品「照耀你，照耀我」，則勇奪「智慧綠能微電影設計組」金獎。此外，本屆另設有「特殊榮譽獎項」，崑山科大以各類得獎作品最高積分獲得「年度最佳學校獎」，各類得獎作品的指導老師最高總積分由明志科技大學李鎧朮老師獲得「最佳指導老師獎」。

▲第7屆「綠色生活創意設計大賽」，崑山科技大學不僅有2金，更拿下「年度最佳學校獎」，成為全國最大贏家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣中油方振仁總經理表示，中油配合國家能源政策，積極推動綠能政策，並善用全台近2000家自營與加盟站布點緊密的特性，率先建置電動機車充換電站，今年目標達1000站，展現從石化能源轉向綠色能源轉型計畫目標。透過本次競賽過程，尋找校園中綠色生活及科技創意人才，並讚賞今年在疫情持續下，來自全國參賽隊伍學子沉潛之後，提出更多未來綠色創意設計新點子，各組隊伍也卯足全力，充分展現青年學子們的最佳創意和巧思，期盼藉由本活動的辦理，能為台灣永續綠生活開拓創新及永續發展的成就與經驗。

▲第7屆「綠色生活創意設計大賽」，崑山科技大學不僅有2金，更拿下「年度最佳學校獎」，成為全國最大贏家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣松下電器林淵傳總經理則表示，台灣Panasonic集團今年邁入第60年的企業，對於電器用品的設計，在碳排議題上做了很多降低資源消耗的努力，也持續將能源、產業、民生等用品以2050年淨零轉型列為公司的首要目標。

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