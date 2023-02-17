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崑大延攬台灣松下前總經理林淵傳　擔任榮譽講座教授蒞校技術指導

▲李天祥校長(左)親頒榮譽講座教授，聘書予台灣松下前總經理林淵傳(右)。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李天祥校長(左)親頒榮譽講座教授，聘書予台灣松下前總經理林淵傳(右)。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學，去年與台灣Panasonic集團簽署「推動智慧能源整合研究及創意應用」產學合作意向書後，雙方攜手培育人才不遺餘力，17日禮聘甫榮退的台灣Panasonic集團前總經理為榮譽講座教授，李天祥校長親頒聘書，未來他將不定期蒞校技術指導，或辦理演講傳授經驗，讓師生都相當期待！

崑山科大與台灣Panasonic集團密切交流，共同擘劃智慧節能應用及智慧節能社區開發，該校更於去年承辦「2022 智慧能源高峰會」、「2022第七屆綠色生活創意設計大賽」等活動，獲得林淵傳總經理的高度肯定。該次邀請到林淵傳總經理以〈開啟事業寬廣道路〉為題，分享數十年在國際企業服務的心路歷程，同時為表彰林淵傳總經理對於環境保護與智慧能源產業的貢獻，在全校教師的見證下，由李天祥校長親自頒授榮譽講座教授證書。

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林淵傳總經理自1980年進入台灣松下電器基層工作，歷經不同職務歷練，2014年接任總經理，這是日商台灣松下電器在台成立56年以來，首次打破歷任總經理均由日籍人士擔任之慣例，成為第一位台籍專業總經理。自2014年接任起，林淵傳總經理每年皆交出營收成長的好成績，也樂於將台灣松下經營成果與員工分享，藉以凝聚員工士氣及向心力。自擔任總經理以來，他在創新科技的智慧家電、提供減碳需求的商品，推動在2030年全事業達到碳中和，期能在2050年達到「使用的能源小於創造的能源」的目標，與Panasonic集團公司共同攜手並進，實現集團的「綠智造」創未來的願景。

▲李天祥校長(左)親頒榮譽講座教授，聘書予台灣松下前總經理林淵傳(右)。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李天祥校長表示，崑大與台灣松下電器公司除了致力提升社會大眾生活品質，加強與產官學合作，一直以來也以社會貢獻為己任，非常重視未來人才的培養，該企業同時透過捐贈教學設備，向下扎根技職教育，鏈結人才培育，這也是崑大與該企業實踐社會責任的具體行動，未來將會有更多元的作法與持續性合作專案。相信邀請林淵傳總經理蒞校傳授經驗，定能藉由其經歷豐富、閱歷廣，能力強等優勢下，讓學生有幸在業界大老的薰陶下，汲取經驗並轉化為自身的力量。

▲李天祥校長(左)親頒榮譽講座教授，聘書予台灣松下前總經理林淵傳(右)。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，林淵傳總經理更計劃於崑大及PSTW服務部門合作，由專業講師教授指導相關專業知識及技術，推動產學交流合作並提供學生就業機會，以培育更多家電及冷凍空調專業人才為主要目標，同時也協助當地經銷商進行人力培訓並解決人力不足的問題。

▲李天祥校長(左)親頒榮譽講座教授，聘書予台灣松下前總經理林淵傳(右)。（圖／記者林悅翻攝，下同）

講座教授頒證儀式後，林淵傳總經理特以「開啟事業寬廣道路」為題進行專題演講，會後並偕同台灣Panasonic集團高層主管參訪類產線基地，包括Epson機械手臂南部訓練中心、時尚藝廊、國際咖啡認證中心、烘焙暨中式米翅食實習教室、工業4.0多功能實習工廠、車用零組件生產自動化類產線基地與飲料調製實習教室等場域，同時邀約相關科系系主任，洽談捐贈、類產線及其他相關合作事宜，一起培育智慧能源整合研究及創意應用技術人才，並規劃產學合作研究議題，協助人才培育及研發基地的建置，凝聚產學研合作力量，推廣智慧能源整合，發揮產業群聚效應。

▲李天祥校長(左)親頒榮譽講座教授，聘書予台灣松下前總經理林淵傳(右)。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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崑大台灣松下林淵傳教授

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