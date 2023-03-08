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崑大時尚學程攜手凱渥培育新秀　黃冠螢站上台北時裝週伸展台

▲崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程一年級新生黃冠螢，7日站上伸展台，在台北時裝週展前記者會，詮釋設計師Liyu Tsai的服裝作品，專業身段頗受好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程一年級新生黃冠螢，7日站上伸展台，在台北時裝週展前記者會，詮釋設計師Liyu Tsai的服裝作品，專業身段頗受好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學於2020年攜手知名模特兒經紀公司凱渥集團締結產學聯盟，共同培育時尚產業明日之星，時尚展演事業學士學位學程計有3名學生獲簽約機會，並納入凱渥旗下藝人，其中一年級新生黃冠螢於7日站上伸展台，在台北時裝週展前記者會，詮釋設計師Liyu Tsai的服裝作品，專業身段頗受好評！

▲崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程一年級新生黃冠螢，7日站上伸展台，在台北時裝週展前記者會，詮釋設計師Liyu Tsai的服裝作品，專業身段頗受好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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崑大時尚學程與凱渥集團產學合作，歷經2年多的時間，在多項產學及高教深耕計畫的支持下，學生在時尚展演專業技術的養成，成果斐然。一年級新生黃冠螢、吳君怡在入學後不到4個月的時間即被簽約，並且展開多項時尚演藝專業技能培育計畫。黃冠螢7日在台北時裝週展前記者會落落大方的表現不輸業界，她被遴選為本場時尚秀模特兒，也成為時尚學程首位站上台北時裝週伸展台的同學。

▲崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程一年級新生黃冠螢，7日站上伸展台，在台北時裝週展前記者會，詮釋設計師Liyu Tsai的服裝作品，專業身段頗受好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

時尚學程主任陳怡君表示，黃冠螢畢業於台北樹人家商模特兒科，高三那一年便立定志向南下崑大時尚學程求學，在校方與系上老師執行「時尚菁英班」專業培育之下，入學半年即參與多場重要的時尚秀，包括2022潮台南、崑大潘怡良時裝秀、南晃集團禮服時尚秀及USR傳統竹編時尚秀等，7日在展前記者會也不負眾望，表現相當良好。

▲崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程一年級新生黃冠螢，7日站上伸展台，在台北時裝週展前記者會，詮釋設計師Liyu Tsai的服裝作品，專業身段頗受好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

時尚學程為目前全國唯一有系統培育時尚產業專業人才的科系，而台北時裝週為時尚界每年重要盛事，該系連續3年不缺席，師生團隊負責擔任現場的妝髮造型、秀導助理、後臺控場、秀場攝影、Dresser、接待等工作，今年也將邁入第4年。師生近年來在培育時尚產業幕前幕後專業人才有非常多亮眼的成效，除了與凱渥集團制定有系統的造星計畫，也結合校內多位時尚特聘專業教師洪偉明、洪曉蕾、林韋君、福地祐介等人，進行專業時尚演藝課程，打造時尚演藝之星，成為全台培育時尚展演產業明星的搖籃。

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