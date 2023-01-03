崑大視傳系動畫《Doki Doki》　榮獲韓國金浦國際青年影展「卓越獎」

▲崑山科技大學視覺傳達設計系學生創作動畫作品《Doki Doki》參與韓國第五屆金浦國際青年影展，榮獲國際競賽單元19到24歲創作的「Excellence Award卓越獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學視覺傳達設計系學生創作動畫作品《Doki Doki》（中譯：撲通撲通我和你），於2022年11月19至27日參與韓國第五屆金浦國際青年影展，自逾3千件作品中脫穎而出，榮獲國際競賽單元19到24歲創作的「Excellence Award卓越獎」。

本屆競賽共有來自於78 國家、3117部影片參賽，包含國際與韓國國內的競賽類共有11個項目。本屆影展以「和平」為主題，開幕片特別播映Andrii Zaiets導演的《為烏克蘭而戰！》同時烏克蘭駐韓大使以影片祝賀，致詞時提到希望扭轉情勢實現世界和平。該競賽頒出Grand Award首獎、Super Award超級獎和Excellence Award卓越獎，以及數個Encourage Prize優選獎，崑大視傳系《Doki Doki》獲得「Excellence Award卓越獎」相當於第三名的名次，非常不容易。

動畫《Doki Doki》由111年6月甫畢業的鄭美蔚、林佳樺、張汝佑、顏任吟、林渲凌、李旻等6位同學共同完成，片名採用日文「どきどき」(Doki Doki)，因為音調和語意都是強烈的心跳聲，來自於團隊朋友之間真實經歷所發想出來劇情。內容敘述當陷入一段感情的時候，會出現很多令人無法理解的誇張的行為，但對於戀愛中的人卻視為理所當然。

劇情以誇張喜劇鋪陳開頭，主角遇到喜歡的對象，僅憑一面之緣就瘋狂陷入戀愛的幻想，在想像中編織著兩人愛的故事情節，劇情交錯著真實與幻想，透過誇張的動畫與色彩，來比喻戀愛時的各種感官視覺、嗅覺、觸覺和味覺的大爆發。故事以誇張魔幻的方式做為結局，主角陷入瘋狂痴戀完全喪失理智，劇情曲折離奇，最後轉變成恐怖片。

成員張汝佑表示：「畢業展出時，觀眾的回饋提到『這才是你們年紀該做的主題！』將荒謬的個人經驗做為主題，而且能得到認同，覺得受到很大肯定。」導演鄭美蔚說：「看著作品，從概念到動畫實際呈現的感覺真的很奇妙，就像看著孩子長大一樣感動。感謝共同努力完成的團隊，也感謝金浦國際青年影展的肯定。」團隊成員皆認為這件作品是個「圓夢」的過程，也為自己大學四年交出一張漂亮成績單。

指導老師曾惠青表示：「動畫創作是辛苦的一條路，完成一部7分多鐘的手繪動畫，需要很多耐心、努力與合作，團隊成員不但具有優秀的技巧，也能夠協調分歧的意見，才能同心協力完成這部作品，很恭喜他們得獎。」

頒獎典禮於京畿道金浦市藝術館舉辦，總共六百多位來自於韓國與世界的青年電影創作者參加，許多電影界重要名人出席，包括本屆擔任評審的主席（釜山國際電影節前執行董事）全陽俊，國際單元評審（前坎城影展策展人）班傑明・依洛斯，韓國競賽評審（第二十六屆韓國電影評論家協會主席）黃英珠。另外，國會議員金珠英和金浦教育廳長白景烈都到場致賀致詞，金浦市許多教育界人士、社區代表、民間團體和文化藝術界人士，都共襄盛舉出席本屆頒獎典禮，足見其影展在國際間的重要性。