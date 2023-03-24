監委針對「北景雲計畫」邀約說明　張善政：四大重點清楚說明

▲桃園市長張善政今天上午赴監察院說明「北景雲計畫」工程案向監委說明。（圖／市府提供）

記者沈繼昌／桃園報導

監察委員針對「北景雲計畫」今天約詢桃園市長張善政，張善政會後受訪時指出，監委約詢包括北景雲計畫工程問題發生原因，如八德國民運動中心羽球場天花板坍塌事件，其次是目前工程問題的處理進度，第三則是統包商或監造商等廠商等究責狀況，最後針對未來市府在流程上的改進措施進行討論等四大重點。

據指出，所謂北景雲計畫包括桃市八德國民運動中心、圖書館、市民活動中心暨公托日照中心等四項公共工程，均屬八德區內重要公設案，總經費約新台幣12億5,536萬餘元，均為前市長鄭文燦任內興建之重要公設工程案，亦簡稱為北景雲計畫統包工程。

▲桃園市長張善政今天赴監察院說明「北景雲計畫」工程案，會後接受媒體聯訪。（圖／市府提供）

張善政指出，今天監委約談項目主要就是上述四大重點，目前市府能提供的資料提供充分說明，在整體約詢過程能感受到監察委員們對市府相當尊重，委員對於他所說明內容也表達接受。

桃市府新聞處長羅楚東強調，張市長與市府尊重國家體制，對相監察委員相關調查皆予以尊重配合，讓外界更清楚相關問題，最重要的是能提出改進措施，以找回市民對市府興建公共工程品質的信心。