徐巧芯稱蘇巧慧補報百萬財產「動機不純」　蔣萬安去年才補報2200萬

▲民進黨籍立委蘇巧慧。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市議員徐巧芯日前稱，綠營立委蘇巧慧漏報財產，而且「一忘就是6年」，懷疑背後的目的並不單純。蘇巧慧23日回應，這是先生在自己當立委之前，出資一百萬和朋友共同成立公司，之前申報沒注意到。而根據財產申報，此次有新竹市長高虹安、蘇巧慧跟立委吳秉叡補正，而去年財產申報，台北市長蔣萬安同樣補報妻子外幣+台幣存款1755萬元，保單395萬元，公司投資50萬元。

2016年第184期廉政專刊當中，蘇巧慧的事業投資部分寫著「本欄空白」，到了201期時，又申請更正投資「韶光電影有限公司」，後面的「取得（發生）時間」則是寫著民國100年6月14日，意味著先前早已取得投資，但為何2016年就職時，沒有寫出這筆資料。

徐巧芯質疑，為何這筆資產「一忘就是忘了6年10個月」，究竟是忘記了，還是現在才想起來要補，若有漏報、申報不實的情況，申報義務人可能會被處20萬以上、400萬以下罰鍰。

對此，蘇巧慧回應，韶光電影是當導演的先生在自己當立委之前，就和親友成立的公司，先生出資的金額就是100萬，大概就是用來購買器材，「但負責人很早就不是我先生，所以之前在申報的時候可能就沒有沒注意到。」

蘇巧慧指出，選戰到了，政治攻防猛烈，所以這次申報前，自己特別在自我檢查一次，發現按規定股東出資達100萬也要報，所以這次就用更正的方式主動寫上去。

