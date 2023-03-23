太陽花暴力驅離！監院糾正政院、北市警　行政院：虛心接受

▲行政院發言人 羅秉成。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

針對2014年太陽花學運期間警方執法過當一事，監察院23日糾正行政院、內政部、警政署、台北市警察局、台北地檢署等機關，要求確實究責，防範未來再次發生類似事件。對此，行政院發言人羅秉成回應，對比台灣近年來在民主自由人權的傲人成績，「9年前發生的事件可以說是民主恥辱，要深刻警惕」，對於糾正案，行政院虛心接受。

羅秉成說，太陽花學運發生在9年前的3月18日，學生們為了抗議服貿協定發起運動，3月18日是佔領立法院，3月24日佔領行政院。在事件9周年前夕，監察院對行政院等單位，在事件過程中警方的執法不當提出糾正案，對比台灣近年來在民主自由人權的傲人成績，「9年前發生的事件可以說是民主恥辱，要深刻警惕民主、人權得來不易、失去容易」。

「怎麼樣強化警察在公權力執法過程裡的人權教育跟意識，無比重要。」羅秉成表示，警察是人民保母，要保護人民的生命、身體、財產等，維護社會秩序，但警察很重要的任務，也是保護人民的基本權利行使。

羅秉成指出，集會自由是最基本的基本權利，警察應該要維護行使基本權利進行集會遊行的民眾，執法過程裡，監察院有指出若干當時的缺失，甚至在過程中也有若干案件被法院判決國賠成立，也就是警察執法過程有權利濫用、執法不當、違反比例原則的情形。

「任何持有公權力的人不單是警察，都應該要服從憲法保障人權，所以執法都應該符合比例原則，不能過當。」羅秉成表示，這次監察院對行政院的糾正、指出的報告與缺失，行政院虛心受教，會務實檢討改善。