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沒錢裝闊找傳播妹「藉口打電話落跑」　桃園男詐得逾50萬元下場曝

▲桃園市劉姓男子去年5月間至8月間，多次佯稱購買洋酒，卻以詐術騙得後藉機不付款，甚至裝闊佬找傳播妹坐檯，卻趁機逃跑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲桃園市劉姓男子去年5月間至8月間，多次佯稱購買洋酒，卻以詐術騙得後藉機不付款，甚至裝闊佬找傳播妹坐檯，卻趁機逃跑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子沒錢還裝闊，去年8月獨自前往桃園區某KTV包廂，找來多名傳播妹坐檯助興，席間卻以打電話為由趁機逃跑，欠下3萬5千餘元費用未付。警方還查出劉男多次購買洋酒、賣酒與限量版球鞋卻拒不付錢或出貨，總計詐得逾50萬餘元，桃園地檢署調查後，依詐欺罪嫌將劉提起公訴。

檢警調查，30歲的劉姓男子去年8月20日上午8時許，獨自前往桃園區中華路上某KTV包廂，還要服務員找來數名傳播妹陪唱喝酒助興，酒足飯飽後卻以打電話為由趁機落跑，傳播妹後來察覺劉男失蹤氣得報警提告，KTV查出劉男共積欠唱歌喝酒費用9897元、傳播妹坐檯費用2萬5,500元。

檢警還查出，劉男於去年5月間2度向酒行佯稱要買洋酒，騙柯姓業者送5瓶、價值3萬2,500元的洋酒到指定地點後不肯付錢；甚至以妻子生病開刀為藉口，向酒行業者商借5萬元後也沒還；同年7月30日，劉男向另一家酒行業者購買6瓶價值約11萬1,000元洋酒，又找藉口不付錢。

檢警發現，劉男以詐術騙得多瓶昂貴洋酒，後透過通訊軟體賣酒，卻僅收錢未出貨，總計詐得逾50萬餘元；劉男到案後坦承犯行不諱，檢方偵結依詐欺罪嫌將劉男起訴。

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