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抓起6歲兒要往樓下丟！桃園父56秒失控畫面曝　社會局緊急查處

▲桃園市平鎮警方昨晚接獲檢舉，某大樓1名男子將6歲兒子舉棋從陽台作勢往樓下丟，除通報社會局家防中心外，亦立即派員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警方昨晚接獲檢舉，某大樓1名男子作勢將6歲兒子從陽台往下丟，除通報社會局家防中心外，亦立即派員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區某大樓昨（23）日深夜傳出1名男子疑似管教6歲兒，在陽台作勢將兒子往下丟威嚇，小孩被嚇得哇哇大哭引起鄰居側目，有網友將整個過程拍攝下來並上傳臉書引發討論；平鎮警分局接獲檢舉除通報市府社會局家防中心外，亦立即派員到場將父親與小孩帶回警局處理。市府社會局表示，已派員到場調查，疑似父親身心不堪，不滿小孩不聽勸才以此激烈方式威嚇，父親已表示知錯，家防中心將依法裁處親職教育，並持續追蹤輔導。

有網友在臉書《社會事新聞影音》上傳一段影片，地點位於平鎮區某大樓，時間則唯昨晚11時30分許，1名男子在住家陽台將6歲幼兒高高舉起，作勢往下丟，嚇得小孩哇哇大哭，男子痛斥小孩不聽話，為何要讓爸爸生氣，整個畫面約56秒，但驚悚一幕全被網友拍攝下來，也引發網友熱議。

平鎮警分局接獲報案後立即到現場將父親與小孩帶回警方處理，經了解為孩童吵鬧，孩童父親卻以不當且脫序方式管教，警方除立即通報社會局社工介入處理，並依「兒童及少年福利與權益保障法」第53條通報桃園市政府家庭暴力暨性侵害防制中心列管。

▲桃園市平鎮警方昨晚接獲檢舉，某大樓1名男子將6歲兒子舉棋從陽台作勢往樓下丟，男童被嚇得哇哇大哭。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲桃園某大樓1名男子在陽台抓起6歲兒作勢往樓下丟，男童被嚇得哇哇大哭。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

市府社會局家防中心表示，接獲警方通報後已派員調查處理，初步了解是6歲男童多次不聽爸爸規勸，爸爸下班後身心疲憊不適致情緒激動，作勢以丟下陽台之舉威嚇男童。男童目前身心尚屬穩定，爸爸也坦承知錯，社工並未將小孩另外安置，倘有違反兒少權法第49條身心虐待，將依法裁處親職教育，並持續追蹤輔導，以提升家長教養功能。

平鎮警方呼籲，對於孩童管教行為，應以適當溝通方式，切勿過度情緒化，若有暴力行為發生，警方將即時介入處理並依法通報或送辦。

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