拿2.1億彩券盈餘綁樁？　國民黨轟：鄭文燦請客張善政買單

▲凌濤、舒翠玲召開「鄭文燦請客張善政買單 鄭文燦！把2億1千萬還回來」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤與舒翠玲24日召開記者會，質疑前桃園市長鄭文燦財政紀律不彰、長期挪用公益彩券盈餘基金用來個人綁樁達2.1億，已被監察院糾正要求歸墊，等於過去鄭文燦花的錢，現在張善政要買單。凌濤、舒翠玲呼籲鄭文燦，不僅應該對全桃園人道歉，更應該把2.1億還回來。

舒翠玲指出，鄭文燦於104年成立基金管理會，該基金管理會主委與副主委分別由桃園市府副市長跟社會局局長兼任，而審計報告中明確指出「如同橡皮圖章」，一年只開兩次會議，監督跟審核過程沒有提供詳細計畫報告內容，即便是外聘委員也無法得知是補助給誰、做了些什麼。

舒翠玲怒批，鄭文燦如同散財童子，要五毛給兩塊，他把最應該用在弱勢族群的經費大做人情，用來綁樁籠絡。監察院糾正文共列出2.1億完全不符合公益彩券盈餘分配基金的使用規範，並要求桃園市政府必須歸墊；雖然調查報告111年12月14日才出爐，但其實審計部年年糾正，鄭文燦連年不甩，讓現在張善政要買單。

舒翠玲質疑，調查報告中明確指出桃園市府應依法歸墊該府就該基金之「不當支用」，北景雲一案要張善政報告就算了，鄭文燦捅的婁子也要張善政善後。目前已從市府結餘款中還了六千萬，還有一億五千萬得從未來年度中繼續編列，都得還回公益彩券盈餘基金，使得未來造橋鋪路、路燈、交通標線等許多建設經費，都因為鄭文燦過去這幾年的揮霍浪費而受到限制。

舒翠玲表示，基金目的跟基金用途有嚴格限制，必須專款專用，鄭文燦過去這幾年卻把錢全都花在請客吃飯上。民進黨議會黨團一直護航、附和、叫好鄭文燦的作為，甚至到現在還在硬拗說對桃園預算無影響，引人質疑。因鄭文燦大作個人人情的不合法行為，桃園市府要付出2.1億的代價，鄭文燦到現在都還沒有站出來跟桃園市民道歉，他欠市民一個道歉。

凌濤指出，迄今鄭文燦都沒有對這件案子來回應，鄭文燦是不是心虛？過去桃園公共工程有高達13項是毛胚屋，鄭文燦好大喜功做政績，需要張善政幫他買單增項經費高達28億。鄭文燦曾說「買彩券做公益，踴躍支持社福團體」，還說要用在挹注地方政府的社福支出，結果公益彩券基金的這2.1億竟然都用在請客吃飯上面。

凌濤懷疑，是不是鄭文燦把公益彩券盈餘當成自己小金庫？是不是用來綁樁遂行政治利益？鄭文燦無法迴避此一質疑。他呼籲，監察院不應只糾正桃園市府相關經費之使用，因為這都是按照鄭文燦的指揮，監察院應該立刻調查糾舉現任行政院副院長鄭文燦，讓公務員懲戒委員會進行裁處。如果民進黨執政的監察院只敢對桃園市府開刀，不敢調查鄭文燦，這就是完全的雙重標準。