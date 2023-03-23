「國民黨要徵召快徵召」　趙少康：侯友宜民調已往下掉！別再拖

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨日在中常會中宣布，針對2024總統選舉，由於過去已經徵詢各縣長、立法院黨團成員以及諸多黨內先進，大家共同意見採取徵召方式，團結勝選避免爭議。本有意爭取2024總統門票的中廣董事長趙少康今（23）日則說，「要徵召快徵召！不要再拖！」若到6月新北市長侯友宜民調還是最強，贏過民進黨候選人賴清德大家沒話講，萬一不升反降？還是輸給賴怎麼辦？

趙少康表示，國民黨宣布將以徵召方式提名總統參選人，既然決定，就要盡快徵召，不要再拖了。去年新北市長侯友宜以46萬票大勝對手林佳龍，民氣可用，趁勝追擊，就是徵召的最好時間，黨內不會有反對聲浪。但第一時間錯過，經過4個月的折騰，侯友宜的民調往下掉，現在還輸賴清德，要是再拖2個月，到時會怎樣？

趙少康進一步指出，國民黨怕初選過程會有紛爭，這點是太過簡化，會讓人覺得國民黨害怕競爭。事實上，「我當初建議國民黨要辦初選，就是希望夠過初選辯論跟政策討論的過程，讓大家看清楚各自的理念與想法，才能選出最適合的人選。」初選過程候選人當然會彼此批評，但不要亂造謠亂罵就好，因為大選會是更加嚴酷的挑戰。

「現在看來黨內以侯友宜的民調最高，應該會徵召他。如果拖太久萬一他的民調下降」，有意參加總統初選的人會問「為什麼？」，趙少康說，之前民調贏過賴清德徵召沒有問題，但如果幾個民調都顯示侯友宜落後賴清德，想參選的人可能會想「你民調輸我也輸，但為何是徵召你不是我」，沒有經過比較怎麼知道，這就會讓人產生不公平的感覺。

趙少康比喻，就像要徵求勇士上陣殺敵一樣，也要擺個擂台經過比劃，測試一下看看誰的戰力最強，才能代表國家去打仗。國民黨決定不擺擂台，改用徵召，若到6月侯友宜民調還是最強贏過賴清德大家沒話講，萬一不升反降？還是輸給賴清德怎麼辦？ 所以自己反對國民黨一拖再拖，把侯友宜拖垮了，對國民黨也沒有什麼好處。趙少康強調，「選舉就是打仗，打仗就是要打贏。拖愈久問題只會愈多，國民黨要盡快開戰，才是正辦。」