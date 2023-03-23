「年輕人買不起也租不起房」　朱立倫轟蔡英文：居住正義全跳票

▲朱立倫「租不好、住不到、買不起，青年居住正義在那裡？」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國家政策研究基金會今（23）日舉辦國政系列記者會第6場「租不好、住不到、買不起，青年居住正義在那裡？」記者會。國民黨主席朱立倫直言，民進黨執政7年下來，台灣無論房價或房租都高漲，當年蔡英文總統的競選政見只有一句話可以形容，就是「完全跳票」，而且情況愈來愈嚴重，年輕人買不起也租不起房子，這就是國民黨要持續努力的議題，未來將一一提出政見，讓大家看到國民黨的總統與立委候選人要為年輕人打拼。

網路趨勢一年來「房價」討論度最高的四大代表字是「炒」、「漲」、「苦」、「升」。網友最關心的是，政府放任炒房，高房價都是政府「慣出來」的；房價一直漲，連房租都連帶提高；低薪、高房價，買不起房人民苦；高通膨加升息，房貸負擔有夠重。國政基金會執行長柯志恩問蔡政府，住宅三箭、新住宅三箭，為什麼都無法解決問題？

朱立倫則，根據信義房價指數統計，20年來純住的中古屋漲了262%；而家戶所得20年來卻只成長26%，僅增加19萬元。20年以來，房價所得比從4.47倍激增到9.58倍。也就是一整個家庭不吃不喝，但買房子的時間多了一倍，其中雙北更達到16.22與12.85倍。而若是貸款買房的家庭，20年來整體房貸負擔率大幅增加14%。2022年Q1全國房貸負擔率將近四成(38.35%)，台北市超過五成，達51.45%，新北市高居全國之冠，更逾六成(64.91%)之譜。

朱立倫表示，買房負擔不起，那總可以租房吧？過去這一年租金漲幅高得嚇人，過去20幾年，不管經濟怎麼波動，租金的漲幅都在1%以內，買不起房的民眾可能還勉強能租得起房屋。但是從2021年開始，全台房租開始飆漲，年增率進入超過1%區間。2022年開始，租金漲幅更是破紀錄，連續八個月租金年增率破2%。其中還以南部地區租金漲幅最為嚴重，遠超過其他區域。

朱立倫指出，國際比較上，和10年前相比，台灣的房價所得比排名由第25名上升至第16名；房價租金比更是驚人，租市中心的房子負擔很大，現在連租非市中心的房屋也不輕鬆，十年前非市中心的房價租金比15.2倍，現在飆到57.6倍。朱立倫批評，蔡英文總統的居住正義支票，可謂是完全跳票，執政黨應負起完全的責任。

柯志恩說，民眾買不起房，現在連房租都大漲，主計總處統計，全台租戶約87.6萬戶，但真正繳稅的房東只有30萬戶，換算全台租屋市場黑市率高達65.7%。而用平均家戶人數2.56人計算，全台租屋人數約224.2萬人，大約10%人口。實際上，主計總處普查對象是實際或預期居住6個月以上的「常住人口」，一些外地打工求學的年輕人，可能都沒有統計在內。真正的租屋黑市率、租屋人數可能更高。

柯志恩批評，全台10%民眾租屋，20萬戶社會住宅無法解決居住問題。而且20萬戶社宅政策只有12萬戶是真正政府興建的住宅，以目前完工1萬7千多戶，加上既有的6千多戶，總共才2萬3千多戶。而包租代管目標8萬戶，政府號稱媒合近6萬戶，但是，這項數據是以「人次」計算，同一間房子若有續約、換約等情況都會重覆計算。連營建署都承認，包租代管真正服務量應再打7折。

柯志恩揭示網路關注「青年居住正義」的關鍵字是「盼」、「貧」、「憂」。青年「盼」政府能真正落實居住正義；房價、租金不停漲，青「貧」世代有夠苦；「憂」心台灣經濟前景，「憂」心未來，如何買房？柯志恩說，年輕人的苦，希望政府真的能夠提出解決措施，蔡政府做不到，就換黨讓國民黨來做到。