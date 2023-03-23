國民黨秘書長主動約見！　張亞中「歡迎」：明會後開記者會說明

▲張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫22日在中常會上宣布，2024總統大選，將採取「徵召」，力求團結勝選；孫文學校總校長張亞中表示，很遺憾堂堂大黨連初選都不敢辦。不過張亞中今（23）表示，國民黨秘書長黃健庭明日下午主動約見他，會後他將舉行記者會對外說明談話內容。

對於國民黨2024總統人選將採徵召，張亞中昨日表示，很遺憾堂堂大黨連初選都不敢辦了，國民黨是一個民主政黨，應「依法不依人」，總統候選人的產生應有民主機制。

張亞中今透過媒體群組對外表示，國民黨秘書長黃健庭約他明天見面，應是告知總統候選人提名採徵召方式相關事。會後他會舉行記者會，接受記者提問。

張亞中辦公室指出，辦公室主任何啟聖曾於一個月前聯繫黨中央，希望能安排張亞中總校長拜會朱立倫主席，當面向黨中央提出總統候選人提名的「真金方案」建議，以促使國民黨能團結並贏得大選。可惜黨中央並未安排見面。

張亞中辦公室說明，這次是由黃健庭主動約見，張亞中表示歡迎，希望能多了解提名機制內涵，並期提出建議，以使國民黨能夠更團結，協力贏得明年大選。

另，張亞中辦公室提到，張亞中原本希望能夠借黨部會議室一用以召開記者會，但是黃秘書長以「很為難」為由而拒絕。

