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宏都拉斯證實：外長率團赴中！　奉總統之命「推動展開兩國關係」

▲▼ 宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）。（圖／路透）

▲ 宏都拉斯外交部長雷依納。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

友邦宏都拉斯傳出擬轉向與中國建交之際，宏國官媒22日證實，由外交部長率領的代表團已經啟程赴中，成員包括總統小叔及女兒，此行奉總統之命，旨在推動「啟動兩國關係」。

宏國《先驅報》（El Heraldo）援引官媒《宏都拉斯國家廣播電台》（La Radio Nacional de Honduras）指出，由外交部長雷依納（Eduardo Reina）率領的代表團已於當地22日自帕爾默羅拉國際機場（Palmerola Airport）出發前往中國。

代表團成員除了雷依納的2名副手，還包括國會議員希歐瑪拉．賽拉亞（Xiomara Zelaya）及卡洛斯．賽拉亞（Carlos Zelaya），分別為總統卡斯楚（Xiomara Castro）的女兒和小叔。

報導說明，這支官方代表團赴中推進「啟動兩國關係」。總統府事務部長巴斯托（Rodolfo Pastor）也向《先驅報》透露，雷依納此次出訪是奉卡斯楚指示，前往管理外交關係，將由中國外交部長秦剛接待。

官媒也指出，卡斯楚有計畫訪問中國，但未提及具體日期。巴斯托對此則澄清，卡斯楚目前尚未規劃中國行。

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