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陸飯店墜4F骨折！台商搭小三通返台就醫　2度遇濃霧搗亂險延誤

▲▼ 受傷台商搭乘小三通返台就醫。（圖／記者林名揚翻攝）

▲受傷台商搭乘小三通返台就醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

一名40歲的廖姓台商日前在大陸參加餐會，不慎從飯店4樓摔落重傷骨折，急需回台治療，今（23）日經金門紅十字會協助，將傷患從廈門搭小三通客船運送回金門，上午因金門起大霧，船班一度延誤2個小時，所幸醫療人員跟在一旁隨時監控，未耽誤就醫。

金門紅十字會23日受理一起人道救援案件，一名40歲的台商廖先生在大陸經商，本月2日不慎從4樓墜落受傷，送往廈門大學附屬中山醫院，經醫生診斷判定包括腰椎體壓縮骨折、多發性骨折、雙肺背側墜積性炎症、肺挫裂傷、骨盆骨折、蛛網膜下腔出血等多重傷勢，家屬希望接回台灣治療，尋求幫忙。

▲▼ 受傷台商搭乘小三通返台就醫。（圖／記者林名揚翻攝）

金門紅十字會總幹事呂忠飛等一行人22日從金門搭乘小三通客船到廈門，協助隔日將傷患接回金門，但22日遇到金門起大霧，小三通一度停航，直到中午才恢復，耽誤行程約2小時。

豈料，23日一行人陪同傷患要從廈門回金門時，再度遇上大霧，原訂10點從廈門五通碼頭出發的船班，延誤到12點才出發、12點半抵達金門水頭碼頭，所幸兩端的醫療人員皆隨侍在側，才沒有耽誤到傷患就醫。

▲▼ 受傷台商搭乘小三通返台就醫。（圖／記者林名揚翻攝）

呂忠飛說明，這名傷患戶籍在台灣，經金門縣政府、移民署、陸委會審核後，准許以人道救援方式循小三通回來金門。傷患先在廈門醫院開完刀、確定沒問題後，金門紅十字會才啟程到廈門，把他接回來。

呂忠飛表示，雖然昨天回程遭天氣耽擱，但感謝陸方的醫護人員從早上一路相伴、監控傷患的狀況，直到傷患上船後，陸方醫護人員才離開，金門紅十字會和家屬十分感謝。

▲▼ 受傷台商搭乘小三通返台就醫。（圖／記者林名揚翻攝）

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