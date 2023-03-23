超稀有亞馬遜「蛇貓」瘋傳　超扯真相曝！俄男認了是P圖

▲ 瓦西列夫說，蛇貓是AI合成照。（圖／翻攝Alex Vasilev臉書，下同）

圖文／CTWANT

近期一張「蛇貓」（Snake Cat）照在社群上瘋傳，牠有著黑黃相間的斑點，據說蛇貓是「地球上最稀有的貓科動物」，棲息在亞馬遜雨林。外媒表示，一名網友承認，蛇貓是AI合成照，但他不知道照片最初的來源作者是誰，他從臉書載圖片再加上一些廢話，增加可信度。

據《每日郵報》報導，該蛇貓貼文在臉書和推特等社群媒體，都有超過數千次分享，大家都在爭論到底是不是惡作劇。俄國網友瓦西列夫（Alex Vasilev）說，「據我所知牠是合成圖片，但我不知道是用哪一個軟體，因為找不到照片的原作者。」牠就只是一隻普通的貓和紅樹林蛇合體的亞馬遜貓。

據了解，紅樹林蛇的棲息地在東南亞，黑色的身體有著黃色條紋，牠的顏色和瓦西列夫照片中的貓相同。瓦西列夫有天在清理手機照片時，發現了蛇貓的照片，他在8日上傳臉書稱，「蛇貓是地球上最稀有的貓科動物」，因為蛇貓生活在亞馬遜雨林深處，所以相關研究較少；15日他把蛇貓的照片跟著名科學期刊《自然》的假封面合一起，增加可信度。

▲ 《自然》期刊的蛇貓假封面。

瓦西列夫說，他是一位俄羅斯生物學家，曾在科普電視節目《動物世界》擔任工作人員，他先從專門網站上獲取了一個隨機品種的描述，並將蛇貓命名為Serpens Cattus，之後再瞎掰一些亞馬遜雨林的廢話，又加了Telegram頻道的連結，讓蛇貓竄紅。

瓦西列夫也在個人YouTube頻道影片談到，他從臉書下載了原始圖檔，但不確定它是用Photoshop還是AI創作的，他希望蛇貓的原畫師能與他聯繫，因為2人是「一家人」。

蘇格蘭國家博物館脊椎動物館館長季曾納（Andrew Kitchener）說，蛇貓不存在，也沒有科學的根據，「牠可能是一隻換了衣服的虎貓，當然，南美洲可能有新貓科動物待發現，但不是牠。」

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