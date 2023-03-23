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ChatGPT夯！北科大攜手微軟舉辦工作坊　一天內報名額滿

▲▼北科大首開ChatGPT實作工作坊，吸引學生熱烈參與。（圖／北科大提供）

▲北科大首開ChatGPT實作工作坊，吸引學生熱烈參與。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

ChatGPT熱潮來襲，台北科技大學管理學院率先攜手台灣微軟舉辦為期一個月的ChatGPT實作系列工作坊，廣受師生熱烈詢問，活動推出不到一天即報名額滿，北科大指出，善用並與AI共存為未來趨勢，透過實作工作坊，可共同培育學生立足AI時代的基本技能，發展通用人工智慧核心能力。

近期人工智慧聊天機器人ChatGPT暴紅，各大學也紛紛提出相關因應措施，台大日前先公布「台大針對生成式AI工具之教學因應措施」，提供教師在教學上如何因應，以及如何成為學生學習的有效工具。

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北科大也從3月14日起，邀請台灣微軟首席技術長花凱龍、荔枝智慧公司執行長何健偉，帶領旗下工程師團隊，規劃四場ChatGPT實作工作坊，工作坊內容涵蓋：聊天機器人的簡介與實作、聊天機器人於數位行銷之應用與實作、生成式 AI 技術與微軟 Azure Open AI 服務、Azure Open AI 應用與API 實作介紹等，活動推出不到一天即報名額滿，廣受師生熱烈詢問。

北科大管理學院院長范書愷指出，因應生成式AI時代來臨，大學教授的研究與教學將發生重大變革，善用此工具將能達到事半功倍的效果；而學生將此工具應用在學習及專題實作上，將可增進專題實作的品質與內涵、縮短專題製作時間，有效提升實作能力，希望透過工作坊，幫助教授學習如何利用生成式AI工具導入教學與研究，並協助學生學習如何將此工具導入專題製作課程。

▲▼北科大首開ChatGPT實作工作坊，吸引學生熱烈參與，圖為北科大管理學院院長范書愷（右）致贈感謝狀予荔枝智慧公司執行長何健偉。（圖／北科大提供）

▲北科大首開ChatGPT實作工作坊，圖為北科大管理學院院長范書愷（右）致贈感謝狀予荔枝智慧公司執行長何健偉。（圖／北科大提供）

范書愷表示，因應生成式AI時代來臨，大學教授的研究與教學將發生重大變革，善用此工具將能達到事半功倍的效果；而學生將此工具應用在學習及專題實作上，將可增進專題實作的品質與內涵、縮短專題製作時間，有效提升實作能力。北科大管理學院也將導入微軟提供的Azure Open AI雲端服務給本院師生。

北科大資訊與財金管理系主任吳牧恩則表示，科技大學不同於一般大學，非常重視培養學生的專題實作能力，在大三時皆安排為期一年必修的專題實作課程，以厚實學生未來銜接職場的實務知能。如學校能幫助學生在專題實作期間提早接觸生成式AI，培養人機協作能力，有助提升投入職場的工作效能。

北科大教務長黃育賢指出，善用並與AI共存為未來趨勢，北科大不只在「深度學習」、「深度學習應用開發實務」、「自然語言處理與情感計算」等既有課程上強化學生對ChatGPT的應用知能，今年更將推出結合生成式AI實作的「人工智慧賦能跨域應用微學程」，由管理學院開設，培育學生結合AI新興應用的第二專長，提升未來就業競爭力。
 

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