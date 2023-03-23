陳珊妮讓AI唱新歌還打算報金曲！文化部：跟全人類一樣還在震撼中

▲陳珊妮公布《教我如何做你的愛人》新歌是AI生成歌聲。（圖／Taiwan AI Labs提供）

記者林育綾／台北報導

歌手陳珊妮近來發表新單曲，隨後又公布這是一首「由陳珊妮調教，教會AI唱出動人真情的歌」，甚至放話打算報名金曲獎「讓評審面臨抉擇」，讓許多粉絲也驚嘆不已！今（23）日立委陳秀寶也提出，文化部是否對AI創作的範疇訂定相關規範，而文化部次長王時思回應，「對於AI智能的衝擊，我們跟全人類一樣還在震撼中」，因此還在思考如何因應。

陳珊妮粉絲團昨22日公布，新單曲《教我如何做你的愛人》是她和台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾聯手，由陳珊妮擔綱製作人，親自「調教」AI生成的歌聲，更說AI vocal 不會累，可以不停地唱；同時藉此探討，如果AI的時代必將到來，身為創作人該在意的或許不是「我們是否會被取代」，而是「我們還可以做些什麼」。甚至放話有打算報名金曲獎，「讓評審面臨抉擇」。

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立法院今日召開教育及文化委員會，其中民進黨立委陳秀寶在質詢時提到，透過陳珊妮請AI歌手詮釋的案例來問文化部，這能算創作的一環嗎？若參加金曲獎是否會引發爭議？文化部次長王時思表示，AI也能算是創作的一環，不過參加金曲確實會引發爭議。

陳秀寶表示，文化部應該儘速訂定AI創作範疇的相關規範，要盡快思考這方向。王時思坦言，AI對全人類的衝擊，在創作上是自然人、非自然人的界定等，「我們跟全人類一樣還在震撼中，還沒有答案」，原先判斷AI還要再3年才進步，因此現在還在思考中。

陳秀寶直言，AI進步的速度很快，恐怕需要儘快來制定相關規範，沒有這麼多時間思考。王時思回應，面對AI智能與人類智能，規範的界線如何界定，現在的人類都還沒有答案，如今人工智能一層又一層的衝擊著人類智能，因此還正在思考中。陳秀寶表示，希望文化部儘快、直接來訂定規範，不要再思考那麼久了。

▼影／陳珊妮新單曲《教我如何做你的愛人》由AI演唱：

