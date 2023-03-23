騰訊：正大力投入建設AI　「要做得對，不是做得急」

▲騰訊。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

騰訊22日公布2022年第4季及全年財報，其中，第4季淨利潤297.1億元，同比增長19%，是自2021年第3季，騰訊淨利潤首度恢復兩位數增長。騰訊CEO馬化騰也在電話會議上表示，騰訊正大力投入建設人工智能的能力與雲基礎設施，擁抱基礎模型發展趨勢。

騰訊總裁劉熾平在電話會議上提到，他們希望沿著正確的路線踏實前進，不急於求成，先打好基礎，再追求新進展，「騰訊推出的第一款大模型產品會經過多次迭代，對於我們來說最重要的一件事情，還是保證我們在開發大模型的時候，把這個模型能夠做對做好，以及我們可以進行長線的佈局。因為我們感覺科技創新是一個長期的機會。」

劉熾平說，騰訊在人工智能方面要保證長線佈局，不斷優化混元大模型，希望未來推向市場的產品得到充分打磨，基礎模型可以用來加強跨越所有產品線所提供服務，「騰訊要做得對，而不是做得急，未來，騰訊將進一步加大在AI領域的投資，並考慮將生成式AI相關技術與旗下核心產品微信、QQ相結合。」

▼馬化騰。（圖／CFP）



馬化騰也提到，2022年，公司提升效率，聚焦核心業務，視頻號已經成為國內領先的短視頻和直播平台之一，騰訊正大力投入建設人工智能的能力與雲基礎設施，擁抱基礎模型發展趨勢。

另外，財報顯示，截至2022年底，騰訊共有108436名員工，較上年同期減少4335人。對此，馬化騰表示，「降本增效」將成為整個管理層和全體公司的習慣，將會長期落實下去，「未來我們會繼續聚焦核心業務，而不是面面俱到，想到什麼都去做，這是很困難的，從公司過去20多年的歷史來看，也是這樣。」

馬化騰透露，下一步，騰訊將繼續「減脂增肌」，把更多人員和力量、資源投入到真正有效果的領域，而不是進行一些重複性的消耗戰，「2022年的降本增效整體效果不錯，未來2、3年內會繼續堅持在這方面努力。」