　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AI爆炸性發展！比爾蓋茲預言「有潛在危機」　1職業不會被取代

▲▼比爾蓋茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲比爾蓋茲最近就AI的發展提出了長達7頁的看法，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

在ChatGPT、文心一言和Bard陸續推出後，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）21日發布了一封長達7頁的公開信，以《人工智慧時代降臨》為題，概述了他對人工智慧（AI）未來的看法。

據《商業內幕》報導，比爾蓋茲認為開發AI與發明微處理器、個人電腦、互聯網，乃至於手機一樣重要，而他也對AI的未來感到興奮，因為AI不僅能成為全人類的老師，還能為難以獲得醫療資源的人群提供醫療建議。

不過比爾蓋茲也承認，他對AI存有擔憂，其中包括人類濫用AI，以及超智能或「強大的AI」恐隨著技術發展「建立自己的目標」，但AI在提高人類生產力，以及改善全球工作場所、醫療保健和教育不平等方面功不可沒。

▲▼ChatGPT,Sam Altman。（圖／達志影像／美聯社）

他進一步解釋，人們應將AI視為個人的數位助理，以協助提高工作效率。他舉例，當人們將AI導入微軟的Office等工具後，AI就能幫助人們管理和撰寫email，而且「AI個人助理」還擁有公司和行業的大量知識和數據，可作為員工交流的資源。

除此之外，比爾蓋茲也提到，AI在醫療保健業的功用也很大，它不僅能拯救醫護人員於繁雜的保險索賠、文書工作、就診紀錄等任務之中，還能在貧困國家中，協助醫護人員更有效率地治病，或是為住在偏遠地區的患者提供醫療服務。

他也透露，AI如今已被用於分析醫療數據、設計藥物，未來還有可能協助預測藥物副作用和計算藥物劑量，甚至是幫助貧國設計適合當地氣候的種籽和開發當地牲畜所需的疫苗。

比爾蓋茲同時也預測，AI將在未來5到10年內改變教育，根據學生的學習方式，為他們量身打造師和的學習內容，幫助老師維持學生的學習熱情。然而，比爾蓋茲並不認為教師的職業會被AI取代。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
普發6000元登記首日！最新人數曝光
快訊／板橋驚傳割喉！女脖子20cm刀傷　鮮血狂噴送醫搶救
iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬
快訊／大賺死人錢！北市殯葬處貪官遭約談　檢廉6路搜索
台中高二男遭6師逼死　好友出面控：這2人都沒事？
大谷率隊奪冠！日人瘋搶快報「街頭擠爆」畫面曝
老爹問到底從哪個星球來？　大谷翔平：日本鄉下
斷頭原因是它！桃園男墜樓　頭顱滾到超商前

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

相機落水後漂流13年　尋獲「泡水記憶卡」仍可讀取！超強品牌曝光

29歲韓裔女「冒充高1新生」混入學！　上課4天才被識破

烏干達通過「全面反同志法案」　恐依性別認同入罪

大谷率隊奪冠！日人瘋搶快報「街頭擠爆」畫面曝　出動警察發送

長椅奪命！美男窒息身亡「離奇過程曝」　開心出遊竟魂斷異鄉

AI爆炸性發展！比爾蓋茲預言「有潛在危機」　1職業不會被取代

應徵工作發現「面試官是前男友」　女6年前甩人崩潰：報應來了！

極樂海灘！象海豹霸主「1隻獨享上百後宮佳麗」　這原因恐早死

爭取加薪30%！洛杉磯教育工作者大罷工　近50萬學生被迫停課

LinkedIn驚人履歷曝！他超衰「去哪工作都倒閉」　FTX、瑞信全待過

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

相機落水後漂流13年　尋獲「泡水記憶卡」仍可讀取！超強品牌曝光

29歲韓裔女「冒充高1新生」混入學！　上課4天才被識破

烏干達通過「全面反同志法案」　恐依性別認同入罪

大谷率隊奪冠！日人瘋搶快報「街頭擠爆」畫面曝　出動警察發送

長椅奪命！美男窒息身亡「離奇過程曝」　開心出遊竟魂斷異鄉

AI爆炸性發展！比爾蓋茲預言「有潛在危機」　1職業不會被取代

應徵工作發現「面試官是前男友」　女6年前甩人崩潰：報應來了！

極樂海灘！象海豹霸主「1隻獨享上百後宮佳麗」　這原因恐早死

爭取加薪30%！洛杉磯教育工作者大罷工　近50萬學生被迫停課

LinkedIn驚人履歷曝！他超衰「去哪工作都倒閉」　FTX、瑞信全待過

超重失格事件波及教練　跆拳道女神羅嘉翎好自責

王晶被罵「王八蛋」　隔海反擊馮淬帆：中國台灣是一個奇怪的地方

大陸下一波疫情捲土重來？　張文宏：新冠未來轉為地方性流行

相機落水後漂流13年　尋獲「泡水記憶卡」仍可讀取！超強品牌曝光

桃園神社大神被請回日本　綠營議員批有違發展觀光

圓房許凱發出豬叫聲　周冬雨猛虧：光看對方就想笑

超硬教召畫面曝！「阿公等」45手槍還沒退　機槍、迫擊砲全登場

降低露營污水影響　環保署預告：露營場應設處理設施

池塘出現「超仙黃毛天鵝」　放大一看曝爆笑真面目：天然開水白菜

彰化「大便魔人」又來了！腳踏車墊被抹糞　高中生超崩潰

萌汪見大狗「躺下自保」　還沒碰到就翻身投降！

國際熱門新聞

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

日投手「找不到牛棚」場邊大迷路！　反差萌畫面曝光

非洲寡婦「野戰一夜情」　極樂升天突暴斃！

電梯「限載8人」11人硬擠　墜地下室3重傷

射殺平民影片曝！　烏無人機拍下俄軍戰爭罪行

中俄簽署聯合聲明　籲和談解決烏克蘭危機

美聯社：中國貿然結束清零　導致數十萬人喪生

大谷率隊奪冠！日人搶拿快報「街頭擠爆」

測DNA意外揭發「爺爺45年秘密」　害奶奶變小三

情侶撿錢包藥妝店狂刷！失主2天後察覺崩潰

高僧圓寂22年肉身不壞　火化燒不起來

路透：印度卡納塔卡省政府批准鴻海9.6億美元投資案

特斯拉暴漲近8%　美股勁揚316點

致命耳念珠菌全美激增　近半患者90天亡

更多熱門

相關新聞

面試官竟是前男友　女6年前甩人崩潰：報應啊

面試官竟是前男友　女6年前甩人崩潰：報應啊

美國德州25歲女子萊莉(Rylie Jouett)近來接到面試通知，沒想到面試官竟然是6年前她狠狠甩掉的男子，超尷尬情況讓她不知道到底該不該去面試，影片分享在網路上立即爆紅，獲得800多萬人次觀看。

洛杉磯大罷工　近50萬學生停課

洛杉磯大罷工　近50萬學生停課

即／北韓突射多枚巡弋飛彈！

即／北韓突射多枚巡弋飛彈！

菲4基地供美軍使用　1島最靠近台灣

菲4基地供美軍使用　1島最靠近台灣

泡鴛鴦浴突然被巴頭　男抬頭是美洲獅崩潰

泡鴛鴦浴突然被巴頭　男抬頭是美洲獅崩潰

關鍵字：

美國北美要聞AIChatGPTBard文心一言比爾蓋茲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

有易怒體質星座Top 3

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

艾成艾翔兩兄弟「都是40歲猝逝」！弟心肌梗塞亡

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面