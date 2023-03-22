AI爆炸性發展！比爾蓋茲預言「有潛在危機」　1職業不會被取代

▲比爾蓋茲最近就AI的發展提出了長達7頁的看法，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

在ChatGPT、文心一言和Bard陸續推出後，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）21日發布了一封長達7頁的公開信，以《人工智慧時代降臨》為題，概述了他對人工智慧（AI）未來的看法。

據《商業內幕》報導，比爾蓋茲認為開發AI與發明微處理器、個人電腦、互聯網，乃至於手機一樣重要，而他也對AI的未來感到興奮，因為AI不僅能成為全人類的老師，還能為難以獲得醫療資源的人群提供醫療建議。

不過比爾蓋茲也承認，他對AI存有擔憂，其中包括人類濫用AI，以及超智能或「強大的AI」恐隨著技術發展「建立自己的目標」，但AI在提高人類生產力，以及改善全球工作場所、醫療保健和教育不平等方面功不可沒。

他進一步解釋，人們應將AI視為個人的數位助理，以協助提高工作效率。他舉例，當人們將AI導入微軟的Office等工具後，AI就能幫助人們管理和撰寫email，而且「AI個人助理」還擁有公司和行業的大量知識和數據，可作為員工交流的資源。

除此之外，比爾蓋茲也提到，AI在醫療保健業的功用也很大，它不僅能拯救醫護人員於繁雜的保險索賠、文書工作、就診紀錄等任務之中，還能在貧困國家中，協助醫護人員更有效率地治病，或是為住在偏遠地區的患者提供醫療服務。

他也透露，AI如今已被用於分析醫療數據、設計藥物，未來還有可能協助預測藥物副作用和計算藥物劑量，甚至是幫助貧國設計適合當地氣候的種籽和開發當地牲畜所需的疫苗。

比爾蓋茲同時也預測，AI將在未來5到10年內改變教育，根據學生的學習方式，為他們量身打造師和的學習內容，幫助老師維持學生的學習熱情。然而，比爾蓋茲並不認為教師的職業會被AI取代。