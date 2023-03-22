懷孕被分手！前男友車禍亡「家屬逼留香火」　她流產遭嗆：會有報應

▲前男友的姐姐要原PO把小孩生下來。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

懷孕被分手竟要她留香火！一名女網友表示，今年1月發現自己意外懷孕，但男友拒絕奉子成婚並逼她拿掉孩子，2人因此大吵分手，怎料不久後前男友竟車禍身亡，男方家人卻希望她能幫忙延續香火，而她最終選擇人工流產。事後，男方家屬得知此事，氣到打電話咒罵她會有報應，讓她不滿直呼「不是人死最大好嗎！」

該名女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，今年1月發現自己意外懷孕，但男友卻不想負責，還一直逼她去做人工流產，大吵了一架後2人便分手了，沒想到近日前男友因酒駕逝世，她到靈堂弔唁時對方的姐姐提出了要求，希望她把孩子生下來，只因弟弟是家中獨子，「我不想答應她，畢竟一開始就是因為他不想要小孩，我們才會分開，現在她們有什麼資格要求我為他們傳宗接代？」

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原PO透露，前男友的家庭經濟狀況不是很好，而孩子生下後對方也只承諾「加減幫忙」負擔費用，於是隔天她便做了人流手術，「也許有人會覺得我很殘忍，但是我還年輕有自己的路要走，不想為自己過去的錯誤賠上未來」，男方姐姐得知後，氣到打電話大罵她冷血、會遭報應，不過她則認為自己沒有任何義務，幫忙前男友「留香火」。

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示認同，「站著說話不腰疼」、「讓他姊姊自己生一個姓娘家的就好，妳沒必要承擔這些」、「作法是對的！妳還有妳的路要走…不需要去想什麼！」、「如果你男朋友沒死的話，他們家的人理都不會理你的」。

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