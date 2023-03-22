　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

懷孕被分手！前男友車禍亡「家屬逼留香火」　她流產遭嗆：會有報應

一名女網友懷孕被分手，前男友車禍身亡後，家屬竟希望她生下孩子傳香火。（示意圖／翻攝自pexels）

▲前男友的姐姐要原PO把小孩生下來。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

懷孕被分手竟要她留香火！一名女網友表示，今年1月發現自己意外懷孕，但男友拒絕奉子成婚並逼她拿掉孩子，2人因此大吵分手，怎料不久後前男友竟車禍身亡，男方家人卻希望她能幫忙延續香火，而她最終選擇人工流產。事後，男方家屬得知此事，氣到打電話咒罵她會有報應，讓她不滿直呼「不是人死最大好嗎！」

該名女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，今年1月發現自己意外懷孕，但男友卻不想負責，還一直逼她去做人工流產，大吵了一架後2人便分手了，沒想到近日前男友因酒駕逝世，她到靈堂弔唁時對方的姐姐提出了要求，希望她把孩子生下來，只因弟弟是家中獨子，「我不想答應她，畢竟一開始就是因為他不想要小孩，我們才會分開，現在她們有什麼資格要求我為他們傳宗接代？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，前男友的家庭經濟狀況不是很好，而孩子生下後對方也只承諾「加減幫忙」負擔費用，於是隔天她便做了人流手術，「也許有人會覺得我很殘忍，但是我還年輕有自己的路要走，不想為自己過去的錯誤賠上未來」，男方姐姐得知後，氣到打電話大罵她冷血、會遭報應，不過她則認為自己沒有任何義務，幫忙前男友「留香火」。

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示認同，「站著說話不腰疼」、「讓他姊姊自己生一個姓娘家的就好，妳沒必要承擔這些」、「作法是對的！妳還有妳的路要走…不需要去想什麼！」、「如果你男朋友沒死的話，他們家的人理都不會理你的」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
無菸酒無家族病史卻「上腹悶脹」爆瘦10公斤　檢查後驚見「棘手癌王」
驚悚！桃園男深夜墜樓疑勾異物「屍首分離」　頭滾對街嚇壞民眾
超商2國中生討論：學期結束前一定要「上某人」　醫嚇壞：我錯了

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
普發6000元登記首日！最新人數曝光
快訊／板橋驚傳割喉！女脖子20cm刀傷　鮮血狂噴送醫搶救
iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬
快訊／大賺死人錢！北市殯葬處貪官遭約談　檢廉6路搜索
台中高二男遭6師逼死　好友出面控：這2人都沒事？
大谷率隊奪冠！日人瘋搶快報「街頭擠爆」畫面曝
老爹問到底從哪個星球來？　大谷翔平：日本鄉下
斷頭原因是它！桃園男墜樓　頭顱滾到超商前

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

降低露營污水影響　環保署預告：露營場應設處理設施

懷孕被分手！前男友車禍亡「家屬逼留香火」　她流產遭嗆：會有報應

文總「城南有意思」6周年！親子共遊「城南任意門」特展開跑

閏二月「3生肖」財運最旺！專家斷言：買彩券也會中大獎

高風險口腔照顧執行率低　健保署扣減4.015億回歸安全準備金

5招查偷吃！妹子驚見「LINE超強大」　網喊：別讓我女友知道

「春分」送福！2生肖運勢最旺　屬雞愛情得意、進財可觀

新北社區巴士驚見「超正櫻花妹」駕駛！網喊揪團：來去平溪囉

大支主持饒舌節目《校長兼撞鐘》上線！揭開歌手內心世界

高鐵票可刷出台鐵閘門？雙鐵實測結果出爐　研判1原因「意外過關」

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

降低露營污水影響　環保署預告：露營場應設處理設施

懷孕被分手！前男友車禍亡「家屬逼留香火」　她流產遭嗆：會有報應

文總「城南有意思」6周年！親子共遊「城南任意門」特展開跑

閏二月「3生肖」財運最旺！專家斷言：買彩券也會中大獎

高風險口腔照顧執行率低　健保署扣減4.015億回歸安全準備金

5招查偷吃！妹子驚見「LINE超強大」　網喊：別讓我女友知道

「春分」送福！2生肖運勢最旺　屬雞愛情得意、進財可觀

新北社區巴士驚見「超正櫻花妹」駕駛！網喊揪團：來去平溪囉

大支主持饒舌節目《校長兼撞鐘》上線！揭開歌手內心世界

高鐵票可刷出台鐵閘門？雙鐵實測結果出爐　研判1原因「意外過關」

超重失格事件波及教練　跆拳道女神羅嘉翎好自責

王晶被罵「王八蛋」　隔海反擊馮淬帆：中國台灣是一個奇怪的地方

大陸下一波疫情捲土重來？　張文宏：新冠未來轉為地方性流行

相機落水後漂流13年　尋獲「泡水記憶卡」仍可讀取！超強品牌曝光

桃園神社大神被請回日本　綠營議員批有違發展觀光

圓房許凱發出豬叫聲　周冬雨猛虧：光看對方就想笑

超硬教召畫面曝！「阿公等」45手槍還沒退　機槍、迫擊砲全登場

降低露營污水影響　環保署預告：露營場應設處理設施

池塘出現「超仙黃毛天鵝」　放大一看曝爆笑真面目：天然開水白菜

彰化「大便魔人」又來了！腳踏車墊被抹糞　高中生超崩潰

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

生活熱門新聞

雨擴全台！　這2天「下更大」

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

他籲「這期間」別去日本　網點頭：再不做功課啊

即／三井官方宣布　LaLaport全館5/16正式開幕

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

三寶違停最快現世報　開車門秒折彎

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證她才最讚

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉了」

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

「曾文土庫」飢渴現況曝！國軍出手了

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

春雷要響了　「全台有雨」大變天

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」店員哀喊

大谷翔平封神！全場卻狂點名1人「神劇本大師」

更多熱門

相關新聞

炒飯正妹明晚現身「這夜市」秀廚藝！

炒飯正妹明晚現身「這夜市」秀廚藝！

新北市樹林某熱炒店「炒飯妹」林彤，因穿著低胸細肩背心翻鍋炒飯，養眼畫面被拍下瞬間爆紅，吸引不少粉絲想一睹芳容。為了讓更多人能一嚐她的廚藝，林彤決定展開「夜市打工」活動，預告明（23）日晚間，將在寧夏夜市大秀料理真功夫。

網購新奶嘴「沾滿口水」　媽媽一看崩潰

網購新奶嘴「沾滿口水」　媽媽一看崩潰

許藍方遭嗆「偷吃人夫」開嗆：爛肉何需偷吃？

許藍方遭嗆「偷吃人夫」開嗆：爛肉何需偷吃？

初代螢幕CP成真！張天霖熱戀洪小鈴

初代螢幕CP成真！張天霖熱戀洪小鈴

剛退傑尼斯5個月！瀧澤秀明拋震撼彈「開新娛樂公司」

剛退傑尼斯5個月！瀧澤秀明拋震撼彈「開新娛樂公司」

關鍵字：

匿名公社周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

有易怒體質星座Top 3

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

艾成艾翔兩兄弟「都是40歲猝逝」！弟心肌梗塞亡

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面