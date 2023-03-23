8綹頭髮揭開貝多芬死因之謎　酗酒+B型肝炎是主因

▲劍橋大學最新研究證實，貝多芬生前曾罹患B型肝炎。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

「樂聖」貝多芬是享譽國際的古典音樂家，一生受各種病痛折磨，外界猜測死因可能與梅毒或酗酒過量有關。據傳，貝多芬死前1天至少要喝1瓶葡萄酒，當時醫生推斷他死於某種酒精性肝病。劍橋大學人類學博士貝格證實，貝多芬曾感染「B型肝炎」，過度飲酒加速了他的死亡。

《衛報》報導，劍橋大學人類學博士貝格（Tristan Begg）研究團隊公開一項開創性研究，透過分析8綹（音ㄌㄧㄡˇ）頭髮揭開音樂大師貝多芬（Ludwig van Beethoven）眾說紛紜的死因。

貝格表示，貝多芬一生對於自己是酒鬼的謠言非常敏感，十分渴望醫生在他死後公開描述他的病情，但由於當時沒有基因研究的幫助，貝多芬的健康狀況和死因一直存在爭議。

基因分析顯示，8綹頭髮中5綹經確認來自貝多芬，其中1綹在貝多芬死亡當年與鋼琴製造商斯坦普夫（Johann Andreas Stumpff）信中被發現，因此被稱為斯坦普夫樣本。

研究小組針對斯坦普夫樣本進行基因分析發現，貝多芬有很高的肝病遺傳風險，並且曾經感染過B型肝炎。貝格表示，如果真如傳言所說，貝多芬長時間大量飲酒，那麼酗酒與遺傳基因交互作用就可以解釋他肝硬化的原因。

貝多芬1770年出生於德國波恩（Bonn），20多歲開始出現聽力受損，並在1880年罹患功能性耳聾，一生被數種疾病纏身，包括性病梅毒、抑鬱症、肝硬化、汞中毒等。他在病痛的折磨下也沒有放棄創作，寫出許多音樂代表作，有「樂聖」之盛名，最後在1827年在維也納去世，享年56歲。

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