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奇美博物館首推親子音樂會　打造動物狂想派對傳遞愛與熱情

▲奇美博物館首度推出親子音樂會「動物狂想」，邀請小朋友一起打開耳朵聽聽各種動物的叫聲，並跟著獅子大遊行、漫遊水族館、造訪花園王國，啟發無限的想像力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美博物館首度推出親子音樂會「動物狂想」，邀請小朋友一起打開耳朵聽聽各種動物的叫聲，並跟著獅子大遊行、漫遊水族館、造訪花園王國，啟發無限的想像力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

動物歡樂派對來了！奇美博物館首度推出親子音樂會「動物狂想」，邀請小朋友一起打開耳朵聽聽各種動物的叫聲，並跟著獅子大遊行、漫遊水族館、造訪花園王國，啟發無限的想像力；此外，每年經典的母親節音樂會此次主打熱情奔放的拉丁風情，展現媽媽充滿個性的自信風采。

家庭族群向來是奇美博物館的主要客群之一，館方每年都會推出母親節音樂會，讓晚輩可以帶著母親等全家人一起來聆賞專為媽媽規劃的音樂節目；為了讓古典樂能夠往下扎根，同時擴大音樂活動的多元性，館方今年首次推出親子音樂會，讓小朋友也能從詼諧有趣的節目裡感受古典樂的魔力，進一步獲得超乎想像的靈感與啟發。

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▲奇美博物館首度推出親子音樂會「動物狂想」，邀請小朋友一起打開耳朵聽聽各種動物的叫聲，並跟著獅子大遊行、漫遊水族館、造訪花園王國，啟發無限的想像力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次親子音樂會主題為「動物狂想」，上半場主推耳熟能詳的旋律，如經典的《D大調卡農》、「音樂神童」莫札特輕巧可愛的鋼琴奏鳴曲、「歌曲之王」舒伯特的兩首變奏曲、柴可夫斯基的《花之圓舞曲》等，小朋友可以從基礎入門的曲目親近知名音樂大師，並從改編的樂曲中獲得既熟悉又耳目一新的感受。下半場演出法國作曲家聖桑的作品《動物狂歡節》，運用各種樂器的音色與特質，傳神地描繪出動物的聲音與姿態，無論是母雞咯咯聲、優雅的天鵝，甚至是獅子神氣出場的氣勢都能用樂聲淋漓盡致地展現，帶領孩子們參與一場精采絕倫的動物狂想派對！

為了讓小朋友沉浸其中，親子音樂會特別邀請「對位室內樂團」合作，「對位室內樂團」致力於推廣兒童藝術與音樂的發展，擁有豐富的親子室內樂演出經驗。節目也特別加入生動活潑的戲劇導聆，透過故事情境的營造，讓孩子輕鬆進入奇妙的動物音符世界，是一場輕鬆入門、適合五歲以上孩童親身體驗的音樂活動。

除了有全新規劃的親子音樂會，奇美博物館經典節─母親節音樂會，今年主題為「愛與熱情」，以風格強烈的拉丁曲目傳遞母親優雅浪漫和熱情豐沛的不同情感。並由活躍於舞台的聲樂家王喬怡、鋼琴家蘇俐方，以及被譽為「天才古典吉他演奏家」的林家瑋共同演出。橫掃13項國際大獎的林家瑋擁有「台灣的驕傲｣、「台灣的奇蹟」等封號，音樂會上半場即由林家瑋獨奏揭開序幕，包括耳熟能詳的《阿爾罕布拉宮的回憶》和探戈風情的《布宜諾斯艾利斯之夏》。緊接著演出女高音搭配古典吉他的魏拉羅伯斯經典曲目《第五號巴西巴哈風格組曲》，和阿根廷探戈歌王加德爾的《你愛上我那一天》。

▲奇美博物館首度推出親子音樂會「動物狂想」，邀請小朋友一起打開耳朵聽聽各種動物的叫聲，並跟著獅子大遊行、漫遊水族館、造訪花園王國，啟發無限的想像力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

下半場女高音王喬怡將搭配鋼琴，演唱旋律優美帶有濃烈西班牙風格的《格蘭納達》、龐賽描述愛情的《小星星》、美國現代作曲家巴伯的迷人作品《在這閃耀的夜晚》等曲目；終場則由三位音樂家合作帶來智利吉他女詩人的《感謝生活》、西班牙傳統音樂戲劇「薩蘇埃拉」（Zarzuela）《傑伯迪歐的女兒們》的精采詠嘆調等，整場音樂會由鋼琴家蘇俐方導聆，陪伴民眾度過一個情感澎湃的母親節。

奇美博物館表示，此次推出的兩檔音樂會以家庭出發，除了滿足親子、母親等不同年齡組合的家庭需求，也期待透過多元主題的音樂會，讓古典樂親近每個家庭，更為家人打造一個共同情感的難忘回憶。「動物狂想」親子音樂會將於4/8（六）14:30登場；「愛與熱情」母親節音樂會將於5/6（六）14:30登場，演出地點為奇美博物館奇美廳，更多資訊請上奇美博物館官網（www.chimeimuseum.org）或OPENTIX購票系統。

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