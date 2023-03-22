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雲林校園夜傳燒焦味　女學生見龐大消防車馳援驚呼「好帥！」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣某職業學校今（22）日晚間傳出火警，雲林縣消防局派遣4個消防分隊前往搶救，校方第一時間緊急疏散住宿學生，所幸僅是受信總機旁冒煙，並未起火，現場情況在很短時間內即解除危險，解除一場虛驚。

▲雲林校園夜間驚傳燒焦味，住宿生全疏散於校園安全處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲女學生見龐大的消防車駛進校園，直呼好帥！（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六校園夜不安寧，今夜20時28分有人發現空氣中突然傳來陣陣燒焦異味，且氣味越飄越遠，在五樓的學生也感到相當不安，經確認疑似電線出問題，受信總機旁冒出陣陣白煙，一度引起學生恐慌，校方立即迅速疏散所有住宿生，讓學生聚集在操場空曠安全處安靜等待，幸平時教育疏散演練有成，學生聽從指揮迅速、安全下樓集合。

▲雲林校園夜間驚傳燒焦味，住宿生全疏散於校園安全處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林校園夜間驚傳燒焦味，住宿生全疏散於校園安全處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

女學生看見消防車進校園直呼「好帥！」雲林縣消防局指出，晚間20時28分接獲報案校園火警，立即派遣公園分隊、六合分隊、斗六分隊、斗南分隊前往搶救，到場發現現場無明火，最後找到疑似因電線有問題，造成受信總機旁邊冒出白煙，現場燒焦氣味濃厚，警消人員立即迅速排除危險，確認安全無虞後返隊，結束一場虛驚。

▲雲林校園夜間驚傳燒焦味，住宿生全疏散於校園安全處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林校園夜間驚傳燒焦味並瀰漫陣陣白煙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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