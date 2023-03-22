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社會 社會焦點 保障人權

越南女按摩店遭盤查裝傻　假證件被識破！原來是失聯移工

▲桃園警分局昨天深夜在轄區執行「靖黃專案」，在民權路某家按摩店臨檢，其中一名越南籍女子拒絕配合，員警查出是失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨天深夜在轄區執行「靖黃專案」，在民權路某家按摩店臨檢，其中一名越南籍女子拒絕配合，員警查出是失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（21）日深夜在轄區某按摩店執行「靖黃專案」，其中1名越南籍女子拒絕員警盤問，且以手勢表示聽不懂中文，員警後來根據其持有居留證件發現是偽造的，照片是越南籍黃姓女子，但其證號、生日與姓名卻是其他不同3人所有，警方查出黃女是失聯移工，全案依偽造文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方指出，青溪派出所昨晚11時許執行「靖黃專案」，針對賭場、風化場所等易滋生事端場所進行強力掃蕩，其中在桃園區民權路某按摩店臨檢時，員警核對現場人身分時，其中1名越南籍女子對於員警詢問不願配合，始終以手勢表示聽不懂中文。

▲桃園警分局昨天深夜在轄區執行「靖黃專案」，在民權路某家按摩店發現1名越南籍女子持偽造假證件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨天深夜在轄區執行「靖黃專案」，在民權路某家按摩店發現1名越南籍女子持偽造假證件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警請店內其他越南籍員工以越南話與女子溝通，但女子仍不願出示證件或表明身分，員警質疑其臉色有異且緊張發抖，最後發現女子攜帶外僑居留證，員警發現證件照片是越南籍黃姓女子本人的，但證號、生日與姓名則分屬另外不同3人所有，且證號所有人已遭通報為失聯移工，透過越南翻譯才知道，外僑居留證是黃女用來找工作的，雖屬偽造但仿製的唯妙唯肖，若不仔細查證很可能會被蒙混過關。

黃女最後坦承是失聯移工，她知道原主人已被通報失聯，若出示證件馬上會被警方識破，情急之下只好裝聽不懂中文，最後還是難逃員警法眼查獲，警方帶回偵訊後依偽造文書罪嫌移請桃檢偵辦。

桃園警方呼籲，「黃賭毒」是幫派等不良組織最重要經濟來源，警方將持續加強執法力度，以刨根斷源方式阻斷黑幫金流，使其無法生存進而瓦解。

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